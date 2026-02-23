Дроны СБУ подожгли подстанцию "Калейкино" нефтепровода "Дружба" в Татарстане: почему это важная цель

Удар по подстанции "Калейкино" нефтепровода "Дружба" в Российской Федерации нанесли дроны Службы безопасности Украины. Беспилотники ударили по оборудованию нефтеперекачивающей станции (НПС) и первые часы после попадания площадь возгорания составляла почти 3 тыс. кв. м. Что произошло с "Дружбой" на расстоянии 1200 км от Украины?

Информацию о том, что по НПС "Калейкино" ударили дроны СБУ, сообщили источники медиа "Громадське". Других деталей воздушной атаки собеседники из спецслужб не рассказали, поэтому не ясно, какую модель ударных беспилотников применили. На серии видео, снятых рядом с точкой попадания возле города Альметьевск в Татарстане, ночью и днем горел огонь и поднималось облако черного дыма. Фокус собрал данные об ударе по "Дружбе", который произошел в ночь на 23 февраля.

Взрывы в РФ — детали удара по "Дружбе" 23 февраля

Утром 23 февраля в сети появились десятки видео из Татарстана с кадрами пожара и взрывов из-под Альметьевска. РосСМИ Artra сообщило, что состоялась воздушная атака на стратегический объект нефтяной инфраструктуры РФ — на НПС "Калейкино" нефтепровода "Дружба", через которую идет поток нефти компании "Траснефть". OSINTеры провели геолокацию кадров и установили, что точка удара по "Дружбе" имеет координаты 54°55'24.60 "N, 52°13'03.70 "E: расстояние до Украины — около 1200 км, а БпЛА должны были пролететь незамеченными мимо ПВО Татарстана, Ульяновска, Пензы, Тамбова, Воронежа и др.

Взрывы в РФ — расстояние до НПС "Калейкино" нефтепровода "Дружба", 23 февраля Фото: DeepState

Согласно данным росСМИ, о взрывах и возгорании стало известно около 3:50 23 февраля (по Москве). Свидетели инцидента заявили, что в объект могли попасть два дрона. После попадания загорелось два нефтяных резервуара объемом 50 тыс. куб. м. Начальная площадь возгорания — около 2900 кв. м. Astra также уточнило, что НПС "Калейкино" — это важный узел магистральной системы нефтепроводов РФ. Как написало медиа "Экономическая правда", в 2024 году через "Дружбу" россияне транспортировали 11,36 млн тонн нефти (в 2023 — 13,5 млн тонн, в 2014 — 15 млн тонн), а Украина за это получила оплату — 250 млн долл.

Взрывы в РФ — схема нефтепровода "Дружба" Фото: Економічна правда

Утром 23 февраля Минобороны РФ сообщило об итогах ночного налета дронов на военные цели. Выяснилось, что БпЛА сбили в три захода, а суммарная численность с 23 ч 22 февраля до 12 ч (по Москве) 23 февраля — 192 ед., при этом над Татарстаном — три.

Отметим, ранее Фокус писал о других взрывах в РФ на нефтепроводе "Дружба". В частности, летом и осенью 2025 года командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди подтвердил удар по подстанции "Унеча" в Брянской области. Кроме того, горела подстанция "Никольское" в Тамбовской области. По состоянию на 23 февраля, три крупных узла нефтепровода попали под атаку БпЛА: "Калейкино", "Никольская", "Унеча".

27 января состоялся массированный ракетный удар ВС РФ, во время которого пострадала инфраструктура нефтепровода "Дружба" во Львовской области. При этом глава Львовской ОГА сообщил об атаке на объект в Злочевской общине, а профильное медиа Enkorr уточнило, что речь идет именно о "Дружбе" и о нефти, которая должна была поступить в Венгрию и Словакию, но теперь это существенно усложнилось.

Напоминаем, 23 февраля медиа опубликовали заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который высказался о возможности прикачивать нефть по нефтепроводу "Дружба".