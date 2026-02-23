Дрони СБУ підпалили підстанцію "Калейкіно" нафтопроводу "Дружба" у Татарстані: чому це важлива ціль

Удар по підстанції "Калейкіно" нафтопроводу "Дружба" у Російській Федерації завдали дрони Служби безпеки України. Безпілотники вдарили на обладнанню нафтоперекачувальної станції (НПС) і перші години після влучання площа займання становила майже 3 тис. кв. м. Що сталось з "Дружбою" на відстані 1200 км від України?

Інформацію про те, що по НПС "Калейкіно" вдарили дрони СБУ, повідомили джерела медіа "Громадське". Інших деталей повітряної атаки співрозмовники зі спецслужб не розповіли, тому не ясно, яку модель ударних безпілотників застосували. На серії відео, знятих поруч з точкою влучання біля міста Альметьєвськ у Татарстані, вночі та вдень горів вогонь та підіймалась хмара чорного диму. Фокус зібрав дані про удар по "Дружбі", який стався в ніч на 23 лютого.

Вибухи у РФ — деталі удару по "Дружбі" 23 лютого

Зранку 23 лютого у мережі з'явились десятки відео з Татарстану з кадрами пожежі та вибухів з-під Альметьєвськом. РосЗМІ Artra повідомило, що відбулась повітряна атака на стратегічний об'єкт нафтової інфраструктури РФ — на НПС "Калейкіно" нафтопроводу "Дружба", через яку іде потік нафти компанії "Траснефть". OSINTери провели геолокацію кадрів та встановили, що точка удару по "Дружбі" має координати 54°55'24.60"N, 52°13'03.70"E: відстань до України — близько 1200 км, а БпЛА мали пролетіти непоміченими мимо ППО Татарстану, Ульяновська, Пензи, Тамбова, Воронежа тощо.

Відео дня

Вибухи у РФ — відстань до НПС "Калейкіно" нафтопроводу "Дружба", 23 лютого Фото: DeepState

Згідно з даними росЗМІ, про вибухи та займання стало відомо близько 3:50 23 лютого (за Москвою). Свідки інциденту заявили, що в об'єкт могли влучити два дрони. Після влучання загорілось два нафтових резервуари об'ємом 50 тис. куб. м. Початкова площа займання — близько 2900 кв. м. Astra також уточнило, що НПС "Калейкіно" — це важливий вузол магістральної системи нафтопроводів РФ. Як написало медіа "Економічна правда", у 2024 році через "Дружбу" росіяни транспортували 11,36 млн тонн нафти (у 2023 — 13,5 млн тонн, у 2014 — 15 млн тонн), а Україна за це отримала оплату — 250 млн дол.

Вибухи у РФ — схема нафтопроводу "Дружба" Фото: Економічна правда

Зранку 23 лютого Міноборони РФ повідомило про підсумки нічного нальоту дронів на військові цілі. З'ясувалось, що БпЛА збили у три заходи, а сумарна чисельність з 23 год 22 лютого до 12 год (по Москві) 23 лютого — 192 од., при цьому над Татарстаном — три.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші вибухи у РФ на нафтопроводі "Дружба". Зокрема, влітку та восени 2025 року командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив удар по підстанції "Унєча" у Брянській області. Крім того, палала підстанція "Нікольське" у Тамбовській області. Станом на 23 лютого, три великі вузли нафтопроводу потрапили під атаку БпЛА: "Калейкіно", "Нікольська", "Унєча".

27 січня відбувся масований ракетний удар ЗС РФ, під час якого постраждала інфраструктура нафтопроводу "Дружба" у Львівській області. При цьому глава Львівської ОВА повідомив про атаку на об'єкт у Злочівській громаді, а профільне медіа Enkorr уточнило, що ідеться саме про "Дружбу" і про нафту, яка мала надійти в Угорщину та Словаччину, але тепер це суттєво ускладнилось.

Нагадуємо, 23 лютого медіа опублікували заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який висловився щодо можливості прикачувати нафту по нафтопроводу "Дружба".