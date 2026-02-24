Дрони повторно атакували НПС "Калєйкіно" нафтопроводу "Дружба": вибухи та сирени (відео)

Зранку 24 лютого на підстанції нафтопроводу "Дружба" у Альметьєвську в Татарстані Російської Федерації знов пролунали вибухи, показали відео з мережі. Росіяни поскаржились на повторний наліт дронів на резервуари, які все ще палали після попередньої повітряної атаки 23 лютого. Як відбулась нова атака дронів на стратегічний об'єкт РФ за 1200 км від України?

Гул моторів БпЛА та звуки вибухів у Альметьєвську зафіксували близько 9 год 24 лютого, розповіло росЗМІ Astra. На відео з місця подій показали хмару диму над нафтоперекачувальною підстанцією "Калєйкіно", а влада попередила про загрозу повітряного удару.

Міська влада Алметьєвська закликала росіян перебувати в укриттях під час повторного нальоту дронів 24 лютого. Крім того, запровадили обмеження на рух громадського транспорту. Тим часом пабліки Татарстану о 3 год 24 лютого повідомили про сигнал тривоги через атаку БпЛА, а о восьмій дрони дістались до Алметьєвська. До всього, тимчасово закрили аеропорт у Нижньокамську. Очільниця Альметьєвського району Гюзель Хабутдинова підтвердила наліт дронів та розповіла, що у місті працюють усі відповідні служби. Про те, чи стались нові влучання, посадовиця не інформувала, але написали, що постраждалих немає.

Відео дня

Міноборони РФ опублікувало звіт про наліт українських дронів та роботу засобів ППО вночі та зранку 24 лютого. Як заявило російське командування, по російській території вдарило 97 БпЛА у дві хвилі, і їх усі начебто збили. При цьому у тексті відомства немає даних про збиття БпЛА у Татарстані.

Вибухи у РФ — атаки на "Дружбу"

Зазначимо, Фокус писав про атаку на підстанцію нафтопроводу "Дружба" в Алметьєвську та про вибухи у РФ. Атака відбулась зранку 23 лютого: місцеві жителі почули орієнтовно чотири вибухи та опублікували кадри з масштабною пожежею у районі резервуарів для зберігання нафти. РосЗМІ підтвердили, що ідеться про НПС "Калєйкіно" — важливий вузол транспортування нафти з Казахстану, південна гілка якого іде через Україну у бік Угорщини та Словаччини. З'ясувалось, що площа займання — близько 2900 км.

Згодом джерела медіа в українських спецслужбах підтвердили повітряну атаку та заявили, що її провели дрони СБУ. Інших деталей атаки джерела не розповіли.

Тим часом раніше Сили оборони вже атакували транспортну інфраструктуру нафтопроводу "Дружба". Зокрема, влітку та восени 2025 року відбулись удари дронів Сил безпілотник систем по підстанції "Унєча" у Брянській області та підстанції "Нікольська" у Тамбовській області. Крім того, 27 січня 2026 року росіяни власноручно розбомбили устаткування "Дружби" під час ракетно-дронової атаки на Львівську область.

Нагадуємо, 23 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про повітряні атаки на військові об'єкти ЗС РФ в окупованому Криму та на ТОТ біля лінії фронту: під удар потрапила установка для пуску ракет "Циркон".