В Криму ЗСУ поцілили по базі БРК "Бастіон", який запускає ракети "Циркон": де вибухало, — Генштаб

На території тимчасово окупованого Криму Збройні сили України атакували ракетний дивізіон Збройних сил Російської Федерації, на озброєнні якого стоїть ракетна система берегової оборони "Бастіон", повідомили у Генштабі. Окрім того, вибухало неподалік від лінії фронту. До яких цілей дістали засоби ураження ЗСУ?

В ніч на 23 лютого Україна завдала ударів по чотирьох військових об'єктах ЗС РФ, ідеться у звіті Генштабу ЗСУ у Telegram-каналі. При цьому російське командування запевнило, що збило усі українські дрони над Кримом та промовчало про атаку на тимчасово окупованій частині материкової України. Фокус зібрав інформацію про повітряну атаку ЗСУ.

Генштаб ЗСУ повідомив про влучання по ракетному дивізіону ЗС РФ, озброєного БРК "Бастіон". Командування не розповіло про точку ураження [у 2024 році "Крим. Реалії" писав, що "Бастіон" стояв у Козачій бухті під Севастополем та у селі Резервне — ред.], але доповіло, що наслідки удару ще уточнюються. Інші об'єкти, атаковані українцями в ніч на 23 лютого:

Відео дня

склад боєприпасів угрупування "Юг" ЗС РФ — у селі Нижня Кринка, Донецька область;

склад матеріально-технічних засобів — у селищі Велика Новосілка;

пункт управління БпЛА — село Покровка, Миколаївська область

Вибухи в Криму та на фронті — деталі

Якщо позначити уражені об'єкти на карті, то бачимо, що частина — неподалік від лінії фронту, а ракетний дивізіон — за 300 км від підконтрольної Україні території.

Вибухи в Криму та на фронті — влучання ЗСУ в ніч на 23 лютого Фото: Google Maps

Міноборони РФ зранку 23 лютого тричі звітувало про атаки дронів ЗСУ, які помітили, серед іншого, над Кримом, Чорним та Азовськими морями. У першому нічному звіті — інформація про наліт 152 БпЛА, з яких Криму загрожувало 16, а Азовському морю — чотири. У другому звіті — про п'ять дронів над Азовським морем (і один над Адигеєю), у третьому — 21 над Азовським морем, шість над Кримом, один над Чорним морем (сумарно — ще 34 за годину).

Зазначимо, "Бастіон" — береговий ракетний комплекс ЗС РФ, який став на озброєння російської армії у 2009 році, а в Криму він з'явився у 2014 році. "Крим. Реалії" повідомило, що відомо про стаціонарні комплекси під Севастополем, а пересувні для ударів можуть переводитись західним берегом Криму. БРК стріляє гіперзвуковими "Онікс" та "Циркон".

Ракета "Циркон" — засіб ураження, який у 2026 році фігурує ледь не під час кожного масованого ракетного удару РФ по Україні, свідчать доповіді Генштабу ЗСУ. Ракета здатні долетіти за 6 хв до Києва, за 5,5 хв — до Вінниці, за 3 хв — до Запоріжжя.

Нагадуємо, 16 лютого Генштаб повідомив про масований удар ЗС РФ по Україні, у якому, серед інших, використали ракети "Циркон": як з ними впорались засоби ППО.