Эксперты выясняли возможности наземных ракетных установок для запуска "Цирконов" (фото)

Эксперты назвали два варианта пусковых установок — мобильные комплексы "Бастион" и подземный комплекс "Объект 100" в оккупированном Крыму, который был восстановлен в 2016 году.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВС РФ имеют несколько пусковых установок для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" на территории оккупированного Крыма. О том, какие именно наземные комплексы использует противник для запуска этих ракет и что из себя в техническом плане они представляют, выясняли обозреватели Defense Express в материале от 31 марта.

Прежде всего эксперты отметили, что речь может идти о двух типах ракетных комплексов — это модернизированные мобильные пусковые установки комплекса "Бастион" и стационарный ракетный комплекс под названием "Объект 100".

Комплекс "Бастион"

Обозреватели пишут, что об использовании "Бастиона" российские источники сообщали еще два года назад. Здесь может идти речь об установках, которые изначально предназначены для штатных сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс", и в то же время были унифицированы для запуска "Цирконов".

Авторы публикации обращают внимание, что "Бастион" — это мобильная система, а значит, что реализовать операции по их уничтожению с целью предотвратить пуск "Циркона" — задача не из простых.

"Сам факт того, что это мобильная установка, существенно усложняет возможность операции в стиле "уничтожить "Циркон" еще на старте", поскольку "окно возможностей" для результативного поражения пусковой ограничивается ориентировочно 5 минутами", — пояснили эксперты.

Комплекс "Объект 100"

Что касается второй системы, то пока достоверно неизвестно, как именно выглядит пусковая установка комплекса "Объект 100", который оснащен ракетами "Циркон". Между тем можно предположить, что установки под ракеты 3М44 "Прогресс" на этом комплексе размещены вертикально. Также звучали заявления, что на "Объект 100" поставят стационарную версию комплекса "Бастион" в шахтном исполнении.

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Отметим, что согласно открытым данным, ракетный комплекс "Объект 100" или "Утес" был создан в разгар Холодной войны в районе крымской Балаклавы. Первый испытательный запуск противокорабельной крылатой ракеты П-35Б был проведен в мае 1971 года. В 1996 году в рамках раздела Черноморского флота он был включен в состав ВМС Украины, но в 2002 году ракетный дивизион был расформирован, а оборудование было демонтировано. Однако уже после аннексии Крыма, а именно в 2016 году, российские пропагандисты сообщали, что комплекс "Утес" был восстановлен.

Пуск ракеты 3М44 "Прогресс" из комплекса "Утес"

"Приведенные выше детали могут быть важными, чтобы вовремя обнаруживать пуск самой ракеты "Циркон". Потому что если говорить о прямой угрозе от этого оружия, здесь важен не только формальный показатель подлета ракеты к разным городам Украины, но и момент, когда удается обнаружить сам факт пуска", — подытожили эксперты.

Ранее обозреватели Defense Express оценили возможности ракеты "Циркон", как противокорабельного оружия. По мнению экспертов, масса боевой части достигает 150 кг, что недостаточно для того, чтобы потопить даже фрегат.