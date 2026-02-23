У Татарстані РФ вибухи і пожежа: у мережі пишуть про атаку на нафтопровід "Дружба" (відео)
Уночі 23 лютого безпілотники дісталися до Республіки Татарстан у Росії, де у місті Альметьєвськ прогриміла серія вибухів.
Після вибухів розгорілася пожежа: за попередньою інформацією, палає нафтопровід "Дружба". Про це повідомляють моніторингові канали.
Однак OSINT-канали наголошують, що ці дані не мають офіційного підтвердження і потребують уточнення.
Російські Telegram-канали повідомляють, що в Альметьєвську пролунало щонайменше 5-7 гучних вибухів. У небі при цьому було чутно гул моторів від прольоту безпілотників, а також видно яскраві спалахи. Після вибухів в одному з районів помітили велику заграву у небі та дим.
На тлі атаки також було запроваджено план "Килим" в аеропортах Казані та Нижньокамська.
Водночас деякі OSINT-аналітики пишуть, що під ударом дронів в Альметьєвську опинилася нафтоперекачувальна станція "Калейкіно", виробничий об'єкт АТ "Транснефть-Прикам'я". Станція вважається великим транспортним вузлом, що приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії.
"Калейкіно" зберігає цю нафту у десятках резервуарів, а далі перекачує її магістральними нафтопровадами, розповідають аналітики. НПС "Калейкіно" також вважається ключовим вузлом для транспортування нафти на заводи РФ та на експорт.
Російська влада на момент публікації не коментувала атаки дронів на Татарстан.
Нагадаємо, пізно ввечері 22 лютого у російському Бєлгороді пролунали вибухи: росіяни скаржилися на атаку HIMARS та блекаут у місті після ударів.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що Угорщина погрожує зупинити експорт електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить транспортування російської нафти через нафтопровід "Дружба".