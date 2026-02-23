У Татарстані РФ вибухи і пожежа: у мережі пишуть про атаку на нафтопровід "Дружба" (відео)

Уночі 23 лютого безпілотники дісталися до Республіки Татарстан у Росії, де у місті Альметьєвськ прогриміла серія вибухів.

Після вибухів розгорілася пожежа: за попередньою інформацією, палає нафтопровід "Дружба". Про це повідомляють моніторингові канали.

Однак OSINT-канали наголошують, що ці дані не мають офіційного підтвердження і потребують уточнення.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в Альметьєвську пролунало щонайменше 5-7 гучних вибухів. У небі при цьому було чутно гул моторів від прольоту безпілотників, а також видно яскраві спалахи. Після вибухів в одному з районів помітили велику заграву у небі та дим.

На тлі атаки також було запроваджено план "Килим" в аеропортах Казані та Нижньокамська.

Водночас деякі OSINT-аналітики пишуть, що під ударом дронів в Альметьєвську опинилася нафтоперекачувальна станція "Калейкіно", виробничий об'єкт АТ "Транснефть-Прикам'я". Станція вважається великим транспортним вузлом, що приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії.

"Калейкіно" зберігає цю нафту у десятках резервуарів, а далі перекачує її магістральними нафтопровадами, розповідають аналітики. НПС "Калейкіно" також вважається ключовим вузлом для транспортування нафти на заводи РФ та на експорт.

Supernova+ | НПС "Калейкіно" на карті

Російська влада на момент публікації не коментувала атаки дронів на Татарстан.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 лютого у російському Бєлгороді пролунали вибухи: росіяни скаржилися на атаку HIMARS та блекаут у місті після ударів.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Угорщина погрожує зупинити експорт електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить транспортування російської нафти через нафтопровід "Дружба".