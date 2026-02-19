Угорщина погрожує зупинити експорт електроенергії та газу до України

Угорщина заявила, що може припинити експорт електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба". У Будапешті наголосили, що розглядають цей варіант у координації зі Словаччиною.

Угорщина розглядає можливість припинення експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба", зазначає керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана, як повідомило агентство Reuters.

Угорщина та Словаччина, які мають єдині нафтопереробні заводи, що використовують російську нафту через "Дружбу", намагаються забезпечити її постачання. Це продовжується з 27 січня, коли потоки були зупинені атакою російського безпілотника, яка пошкодила трубопровідну інфраструктуру "Дружби".

Нафтопереробні заводи Угорщини планують почати використовувати державні резерви нафти, а уряд Словаччини в середу схвалив їй позику у розмірі 250 000 тон нафти.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуляш заявив, що уряд Угорщини також вивільнив стратегічні резерви нафти на прохання нафтопереробної компанії MOL. Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у затримці відновлення поставок з політичних причин, а в середу оголосили про припинення експорту дизельного палива до України.

"Ми також розглядаємо варіант припинення поставок електроенергії та газу до України", – сказав Гуляш, додавши, що Будапешт координує свої дії зі Словаччиною, якщо Україна не відновить постачання сирої нафти через нафтопровід "Дружба".

Гуляш повторив звинувачення в тому, що Україна намагалася втрутитися у вибори в Угорщині 12 квітня, що Київ заперечує. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також порушив питання про можливість припинення аварійного постачання електроенергії до України.

"Будуть подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення та продовжить зупиняти будівництво нафтопроводу "Дружба" хибними аргументами", – сказав Гуляш..

За даними київської консалтингової компанії ExPro, цього місяця на Угорщину та Словаччину припадало 68% імпортованої Україною електроенергії. Угорщина також забезпечує близько третини поточного імпорту газу Україною.

Угорщина також заявила, що вона та Словаччина звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити виняток, який дозволяє їм купувати російську нафту, що перевозиться морем, попри санкції ЄС, що забороняють державам-членам її імпортувати. Це відбуватиметься через Адріатичний трубопровід у Хорватії. Міністерство економіки Хорватії заявило, що цей трубопровід може транспортувати більше нафти до Угорщини та Словаччини, але це не повинна бути російська сира нафта.

Позиція Будапешту знаходиться у контексті того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди був рішучим противником прагнення України вступити до Європейського Союзу. Угорщина та Словаччина підтримують добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним протягом майже чотирьох років війни в Україні. Орбан перебуває при владі вже 16 років, але наразі відстає в опитуваннях перед виборами.

Нагадаємо, що 18 лютого уряд Угорщини оголосив про призупинення постачання дизельного пального до України. У Будапешті пояснили це кроком для захисту власної енергетичної безпеки. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що поставки не відновляться, доки не буде відновлено транзит нафти до країни трубопроводом "Дружба".

Раніше ми також інформували, що Угорщина продовжує імпортувати російську нафту. Вона робить це попри наявність альтернативних маршрутів та політику ЄС щодо поступової відмови від енергоресурсів РФ. При цьому вигода від дешевшої сировини не відображається на цінах для угорських споживачів, а концентрується у прибутках Віктора Орбана.