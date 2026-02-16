Дешева нафта з РФ: прибутки отримує не Угорщина, а особисто Орбан, — CNN

Угорщина продовжує купувати російську нафту, попри наявність альтернативних маршрутів постачання та зусилля ЄС із поступової відмови від енергоресурсів РФ. Однак економія від дешевшого імпорту не доходить до угорських споживачів, а натомість концентрується у прибутках прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Будапешт звинувачується в тому, що він не передає споживачам ту економію, яку отримує від купівлі дешевого російського палива, згідно зі звітом Центру дослідження демократії (CSD), який поділився попередньою копією свого аналізу з CNN, як повідомляє агентство новин. Натомість, заощадження стають прибутком найбільшої угорської нафтової компанії. Вона частково належить фондам, пов'язаним з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Аналіз CSD показав, що у 2025 році в Угорщині внутрішні ціни на паливо були, в середньому, на 18% вищими, ніж у сусідній Чеській Республіці. І це попри те, що Будапешт все ще купує дешевшу російську нафту, тоді як Прага — дорожчі альтернативи паливу з РФ.

"Залежність від російської нафти зі знижкою не поширилася на споживачів. Натомість прибуток від перепродажу дешевої нафти потрапляє до кишені монопольного постачальника MOL у вигляді надприбутку, який опосередковано фінансує державні мережі, захоплені Орбаном", — сказав CNN Мартін Владимиров, директор програми енергетики та клімату CSD.

Дослідження спростовує твердження Орбана про те, що продовження закупівель російської нафти, попри зусилля Європейського Союзу щодо поступової відмови від російського викопного палива, робить паливо дешевшим для угорців. Натомість економія здебільшого припадає на MOL, угорського нафтового гіганта, операційний дохід якого зріс на 30% після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"Операційний дохід компанії зріс на 30% порівняно з рівнем до вторгнення, тоді як три фонди, пов’язані з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, контролюють 30,49% MOL, що дозволяє надлишковим прибуткам спрямовуватися до деяких найвпливовіших мереж захоплення держави в Угорщині", — йдеться у повідомленні. До цих фондів належить Колегіум Матіаша Корвіна, найбільший навчальний заклад Угорщини, який має тісні зв’язки з урядом Орбана.

Звіт CSD з'являється на тлі підготовки Угорщини до парламентських виборів у квітні. На Них Орбан зустрінеться із сильним опонентом — Петером Мад'яром. Орбан будував свою передвиборчу компанію на тому, що його уряд зберіг низькі ціни на енергоносії – звіт CSD тепер ставить це під сумнів. На момент публікації матеріалу CNN не було реакції самого Віктора Орбана на звіт CSD.

Нагадаємо, що Марко Рубіо заявив про повну підтримку президентом США Дональдом Трампом прем’єр-міністра Орбана. Під час спільної пресконференції в Будапешті Рубіо зазначив, що відносини між США та Угорщиною входять у нову еру. Він пов’язав це із збереженням Орбана на посаді глави уряду напередодні парламентських виборів.

Раніше ми також інформували, що Європейська комісія перед виборами в Угорщині вирішили знизити рівень публічної критики на адресу Орбана. У Брюсселі обговорюють варіант надання фінансування чинному уряду. Цей крок допоможе ЄС уникнути звинувачень у втручанні у внутрішні політичні процеси Угорщини. Також не дасть прем’єру додаткових аргументів для його антиєвропейської риторики.