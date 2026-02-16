У ЄС менше критикують Орбана, аби уникнути звинувачень у втручанні в вибори, — FT

Європейська комісія напередодні майбутніх виборів в Угорщині вирішила понизити рівень критики на адресу прем'єра Віктора Орбана. Чиновники розглядають варіант із виділенням коштів чинному уряду напередодні важливих виборів.

В Європі побоюються, що їх можуть звинуватити у втручанні у вибори в Угорщині. Крім того, Орбан може використовувати цю критику на користь для своєї антибрюссельскої кампанії. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

За даними попередніх опитувань, лідером передвиборчої гонки є опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр, головний конкурент Орбана. Натомість партія чинного угорського прем'єра "Фідес" відстає від партії "Тиса" на 10 пунктів. Водночас партія Петера Мадяра також закликала ЄС проявити стриманність.

Петер Мадяр виступає за зміцнення позицій Угорщини в Євросоюзі. Тим не менш, уряд Орбана, навіть попри критику на адресу ЄС, може отримати від Єврокомісії близько 2,4 млрд євро коштів на вибори.

"За кілька місяців до таких історичних, вирішальних виборів… вони дійшли висновку, що найкраще нічого не робит. Європейська комісія страхує свої ризики, що є нормальним", — заявив один з угорських чиновників.

Таке рішення підтримав і один з євродипломатів, який наголосив, що це є розумним кроком.

"Усе, що зроблять інституції ЄС, буде використано Орбаном… Усе, що ми скажемо або не скажемо, буде використано проти нас", — заявив представник Європейського парламенту.

Наприкінці січня Орбан заявив, що Україна нібито "атакує" його країну, намагаючись повпливати на перебіг майбутніх парламентських виборів. Він доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто викликати українського посла в Угорщині до себе.

16 січня Орбан заявив про намір створення "національної петиції", у якій він проситиме про підтримку його політики щодо відмови від фінансування України Євросоюзом.

Нагадаємо, після позачергового саміту в Брюсселі Орбан запевнив, що в його країні ще протягом століття не буде парламенту, який проголосував би за вступ України до Європейського Союзу. При цьому він укотре звинуватив Київ у втручанні у виборчий процес.

У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що план Орбана приречений на провал. Він нагадав, що "господар угорців у Москві не протримається 100 років".

Нагадаємо, наприкінці 2025 року по всій Угорщині з'явилися передвиборчі плакати та білборди Віктора Орбана, де зобразили Зеленського, Урсулу фон дер Ляєн і лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.