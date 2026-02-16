В ЕС меньше критикуют Орбана, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы, — FT

Европейская комиссия накануне предстоящих выборов в Венгрии решила снизить уровень критики в адрес премьера Виктора Орбана. Чиновники рассматривают вариант с выделением средств действующему правительству накануне важных выборов.

В Европе опасаются, что их могут обвинить во вмешательстве в выборы в Венгрии. Кроме того, Орбан может использовать эту критику в пользу для своей антибрюссельской кампании. Об этом говорится в материале Financial Times.

По данным предварительных опросов, лидером предвыборной гонки является оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, главный конкурент Орбана. Зато партия действующего венгерского премьера "Фидес" отстает от партии "Тиса" на 10 пунктов. В то же время партия Петера Мадьяра также призвала ЕС проявить сдержанность.

Петер Мадьяр выступает за укрепление позиций Венгрии в Евросоюзе. Тем не менее, правительство Орбана, даже несмотря на критику в адрес ЕС, может получить от Еврокомиссии около 2,4 млрд евро средств на выборы.

Відео дня

"За несколько месяцев до таких исторических, решающих выборов... они пришли к выводу, что лучше всего ничего не делать. Европейская комиссия страхует свои риски, что является нормальным", — заявил один из венгерских чиновников.

Такое решение поддержал и один из евродипломатов, который отметил, что это является разумным шагом.

"Все, что сделают институты ЕС, будет использовано Орбаном... Все, что мы скажем или не скажем, будет использовано против нас", — заявил представитель Европейского парламента.

В конце января Орбан заявил, что Украина якобы "атакует" его страну, пытаясь повлиять на ход предстоящих парламентских выборов. Он поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать украинского посла в Венгрии к себе.

16 января Орбан заявил о намерении создания "национальной петиции", в которой он будет просить о поддержке его политики по отказу от финансирования Украины Евросоюзом.

Напомним, после внеочередного саммита в Брюсселе Орбан заверил, что в его стране еще в течение века не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский Союз. При этом он в очередной раз обвинил Киев во вмешательстве в избирательный процесс.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что план Орбана обречен на провал. Он напомнил, что "хозяин венгров в Москве не продержится 100 лет".

Напомним, в конце 2025 года по всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана, где изобразили Зеленского, Урсулу фон дер Ляйен и лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.