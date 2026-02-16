Трамп повністю підтримує Орбана: чому США ставлять на європейського товариша Путіна

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп повністю підтримує прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ця заява пролунала напередодні парламентських виборів в Угорщині.

Під час спільної з Орбаном пресконференції в Будапешті, Рубіо наголосив, що відносини між США та Угорщиною вступають у "золоту еру", обумовивши це продовженням лідерства Орбана, повідомили в агентстві Reuters. Він вказав, що Дональд Трамп відданий успіху Віктора Орбана, оскільки лідерство угорського прем'єра має вирішальне значення для національних інтересів США.

Ця рішуча підтримка від лідера США була висловлена давньому лідеру угорських націоналістів Орбаку у контексті виборів, з який він зіткнеться у квітні.

"Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, бо ваш успіх — це наш успіх. Ми хочемо, щоб ця країна процвітала. Це в наших національних інтересах, особливо поки ви прем’єр-міністр і лідер цієї країни", — сказав Рубіо, стоячи поруч з Орбаном.

Відео дня

Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки, був на другому етапі дводенного туру Центральною Європою. Він відвідав Словаччину та Угорщину, консервативні лідери яких мають теплі відносини з Трампом і критично ставляться до Європейського Союзу.

На парламентських виборах 12 квітня, які мають бути запеклими, Орбан зіткнеться з найбільшим викликом з моменту приходу до влади його партії "Фідес" з переконливою перемогою у 2010 році. Це голосування матиме серйозні наслідки для Європи та посилення її консервативних і ультраправих політичних рухів.

Орбан часто конфліктував з ЄС з низки питань, водночас підтримуючи дружні зв'язки з Росією та критикуючи Україну. Багато представників американських ультраправих вважають Орбана взірцем жорсткої імміграційної політики та підтримки християнського консерватизму.

Нагадаємо, що Європейська комісія вирішила зменшити рівень своєї критики Віктора Орбана виборів в Угорщині. В ЄС побоюються, що інакше їх можуть звинуватити у втручанні у вибори, а Орбан використає цю критику для своєї антибрюссельскої кампанії.

Раніше ми також інформували, що Орбан написав ображений пост у відповідь Президенту України Володимиру Зеленському, який у своєму виступі зазначив, що "один Віктор може думати лише про те, як відрощувати свій живіт". Він заявив, що суспільна дискусія стосується не особистостей лідерів країн, а майбутнього Угорщини, України та Європи.