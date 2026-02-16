Трамп полностью поддерживает Орбана: почему США ставят на европейского товарища Путина

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп полностью поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это заявление прозвучало накануне парламентских выборов в Венгрии.

Во время совместной с Орбаном пресс-конференции в Будапеште, Рубио отметил, что отношения между США и Венгрией вступают в "золотую эру", обусловив это продолжением лидерства Орбана, сообщили в агентстве Reuters. Он указал, что Дональд Трамп предан успеху Виктора Орбана, поскольку лидерство венгерского премьера имеет решающее значение для национальных интересов США.

Эта решительная поддержка от лидера США была высказана давнему лидеру венгерских националистов Орбаку в контексте выборов, с который он столкнется в апреле.

"Президент Трамп глубоко предан вашему успеху, потому что ваш успех — это наш успех. Мы хотим, чтобы эта страна процветала. Это в наших национальных интересах, особенно пока вы премьер-министр и лидер этой страны", — сказал Рубио, стоя рядом с Орбаном.

Відео дня

Рубио, который также является советником Трампа по национальной безопасности, был на втором этапе двухдневного тура по Центральной Европе. Он посетил Словакию и Венгрию, консервативные лидеры которых имеют теплые отношения с Трампом и критически относятся к Европейскому Союзу.

На парламентских выборах 12 апреля, которые должны быть ожесточенными, Орбан столкнется с самым большим вызовом с момента прихода к власти его партии "Фидес" с убедительной победой в 2010 году. Это голосование будет иметь серьезные последствия для Европы и усиления ее консервативных и ультраправых политических движений.

Орбан часто конфликтовал с ЕС по ряду вопросов, одновременно поддерживая дружеские связи с Россией и критикуя Украину. Многие представители американских ультраправых считают Орбана образцом жесткой иммиграционной политики и поддержки христианского консерватизма.

Напомним, что Европейская комиссия решила уменьшить уровень своей критики Виктора Орбана выборов в Венгрии. В ЕС опасаются, что иначе их могут обвинить во вмешательстве в выборы, а Орбан использует эту критику для своей антибрюссельской кампании.

Ранее мы также информировали, что Орбан написал оскорбленный пост в ответ Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в своем выступлении отметил, что "один Виктор может думать только о том, как отращивать свой живот". Он заявил, что общественная дискуссия касается не личностей лидеров стран, а будущего Венгрии, Украины и Европы.