"Не сможете стать членом ЕС": Виктор Орбан обиделся на замечание Зеленского о его животе

На Мюнхенской конференции президент Зеленский прямо сказал, что Европа может чувствовать себя в безопасности, пока Украина сражается с Россией. А один "Виктор" даже может "отращивать живот", не боясь появления российских танков на улицах Будапешта. Орбан написал обиженный пост в ответ.

"Уважаемый Владимир Зеленский. Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию", — написал Виктор Орбан в Х, репостнув видео с выступления Зеленского в Мюнхене.

Пост-ответ Виктора Орбана Зеленскому Фото: Скріншот

Он заявил, что эта дискуссия не о Зеленском и не о нем самом, а о "будущем Венгрии, Украины и Европы": "Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза", — резюмировал премьер-министр Венгрии в очередной полемике с президентом Украины.

Живот Орбана – о чем говорил Зеленский

Президент Владимир Зеленский, выступая в Мюнхене на конференции по безопасности, напомнил, что благодаря жертве украинских воинов государства Европы могут наслаждаться мирной жизнью.

Зеленский напомнил, что именно украинцы держат европейский фронт.

"За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балтии", – сказал он, отметив, что не все в Европе это поняли.

"Один Виктор может думать о том, как отрастить себе живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта", — сказал Зеленский, вызвав аплодисменты и смех в зале. Президент Украины также напомнил, что никто из украинцев не выбирал судьбу героя, а Украина не выбирала войну с Россией.

"Украинцы – это люди, а не терминаторы. Наши люди тоже погибают", – подчеркнул он.

Напомним, говоря о танках на улицах Будапешта, Владимир Зеленский имел в виду советскую операцию "Вихрь" 1956 года, когда Кремль ввел в Венгрию танки, чтобы остановить антисоветские протесты.

Советские танки на улицах Будапешта в 1956 году

Один из организаторов революции рассказывал: "Мы собрались у памятника Юзефу Бему, польского генерала, который возглавил нашу революционную армию в 1848 году в борьбе против русских".

Один из студентов во время своего выступления зачитал 16 требований к правительству. Первым пунктом в списке было требование: "Выгнать советских военных из Венгрии", которые находились там с 1944 года.

По разным данным, СССР ввел в Венгрию примерно сотню тысяч военных и примерно 3 тысячи танков. Повстанцы сражались "коктейлями Молотова", было подбито много танков, погибли и советские солдаты и граждане Венгрии, восстание было подавлено, а центр Будапешта превратился в руины. Советская власть продержалась в Венгрии до 1989 года.

