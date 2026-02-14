"Я моложе Путина": Зеленский заявил, что у главы Кремля осталось не так много времени (видео)

Кремль продолжает затягивать переговоры с США, пытаясь нормализовать отношения и добиться смягчения санкций. Однако у российского диктатора Владимира Путина осталось "не так много времени".

Только Соединенные Штаты Америки могут остановить Владимира Путина. Об этом 13 февраля заявил президент Владимир Зеленский в интервью для издания POLITICO.

Политик рассказал, что только Европа сейчас дает средства и помощь, в то время, как только Украина защищает Европу.

"Давайте будем честными, сегодня только Украина защищает Европу. Сегодня только Европа дает деньги Украине и помогает Украине. Сегодня только США могут остановить Путина", — подчеркнул Зеленский.

Компромиссы в мирных переговорах

Американская сторона посылает сейчас больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, чтобы закончить войну. Такую позицию Зеленский считает не слишком правильной.

Відео дня

"Как я вижу, они (США — ред.) дают больше сигналов, что компромиссы должна делать Украина, а не Россия. Это не правильная позиция", — пояснил президент.

Однако, по словам Зеленского, мир уже пошел на один "самый большой компромисс", поскольку ни глава Кремля, ни его приспешники до сих пор не находятся за решеткой.

"Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел, и это просто недопустимо", — подчеркнул президент.

Путин не отказался от своих намерений захватить всю территорию украинского Донбасса. Переговоры РФ затягивает, поскольку таким образом пытается нормализовать отношения и смягчить экономические санкции, наложенные на Россию из-за агрессии в отношении Украины.

"Пока давления не будет достаточно, они будут играть", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, как обращает внимание издание, президент кажется до сих пор уверенным в том, что Украина победит Путина, несмотря на сложную зиму и многочисленные потери.

"Я моложе Путина, это важно. У него не так много времени", — отметил политик.

Издание также пишет, что Зеленский "намекнул" на то, что Конгресс США должен будет подкрепить гарантии безопасности для Украины, выделив больше денег для украинской армии или заключив соглашение.

"Гарантии безопасности начнут действовать только после голосования в Конгрессе", — цитирует медиа заявление лидера.

Напомним, в интервью The Atlantic Зеленский объяснил, что указывает на то, что Украина не проигрывает в войне.

13 февраля Дональд Трамп заявил, что Зеленский "может опустить прекрасную возможность" заключить мирное соглашение с РФ.