"Я молодший за Путіна": Зеленський заявив, що у глави Кремля залишилося не так багато часу (відео)

Кремль продовжує затягувати переговори зі США, намагаючись нормалізувати відносини і добитися пом'якшення санкцій. Однак у російського диктатора Володимира Путіна залишилося "не так багато часу".

Тільки Сполучені Штати Америки можуть зупинити Володимира Путіна. Про це 13 лютого заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання POLITICO.

Політик розповів, що лише Європа зараз дає кошти та допомогу, у той час, як тільки Україна захищає Європу.

"Будьмо чесними, сьогодні тільки Україна захищає Європу. Сьогодні тільки Європа дає гроші Україні і допомагає Україні. Сьогодні тільки США можуть зупинити Путіна", — підкреслив Зеленський.

Компроміси у мирних переговорах

Американська сторона надсилає зараз більше сигналів про те, що саме Україна повинна йти на компроміси, аби закінчити війну. Таку позицію Зеленський вважає не надто правильною.

"Як я бачу, вони (США — ред.) дають більше сигналів, що компроміси має робити Україна, а не Росія. Це не є правильна позиція", — пояснив президент.

Однак, за словами Зеленського, світ уже пішов на один "найбільший компроміс", оскільки ані глава Кремля, ані його поплічники досі не перебувають за ґратами.

"Це найбільший компроміс, на який світ вже пішов, і це просто неприпустимо", — підкреслив президент.

Путін не відмовився від своїх намірів захопити усю територію українського Донбасу. Переговори РФ затягує, оскільки у такий спосіб намагається нормалізувати відносини і пом'якшити економічні санкції, накладені на Росію через агресію щодо України.

"Поки тиску не буде достатньо, вони гратимуть", — наголосив Зеленський.

Водночас, як звертає увагу видання, президент здається і досі впевненим у тому, що Україна переможе Путіна, попри складну зиму та численні втрати.

"Я молодший за Путіна, це важливо. У нього не так багато часу", — зазначив політик.

Видання також пише, що Зеленський "натякнув" на те, що Конгрес США повинен буде підкріпити гарантії безпеки для України, виділивши більше грошей для української армії або уклавши угоду.

"Гарантії безпеки почнуть діяти тільки після голосування в Конгресі", — цитує медіа заяву лідера.

