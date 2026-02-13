У Трампа зрозуміли: Зеленський пояснив, що вказує на те, що Україна не програє у війні з РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже зрозуміла, що Україна не програє у війні. За останні шість місяців немає ознак того, що РФ десь перемагає на полі бою.

Кожен кілометр захопленої української території вартує росіянам 170 жертв. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Atlantic.

Глава держави розповів, що, попри дію російської пропаганди, яка працює також на американську сторону, у Трампа, на його думку, вже усвідомили той факт, що Україна не програє у війні.

"В деякому сенсі це, можливо, їх здивувало, тому що російська пропаганда також працює безпосередньо на них", — зазначив Зеленський.

Нещодавній підрахунок показав, що на кілометр припадає саме 170 втрат у російської армії. При цьому це ті люди, які або загинули, або отримали важкі поранення, які вже не дозволять їм повернутися на фронт.

Відео дня

"У нас є всі докази цього. Чи можна сказати, що за останні шість місяців вони десь перемагають? Ні", — пояснив Зеленський.

Така ситуація, що склалася на полі бою, впливає на мирні переговори між сторонами. Київ тримається тактики підтримки пропозицій у будь-якому форматі від США, аби продемонструвати стійку позицію: Україна не хоче продовження війни.

Окрім того, в інтерв'ю The Atlantic президент розповів про те, що Україна поспішає завершити війну. Також політик визнав, що найближчим часом, коли увагу Трампа забиратиме передвиборча кампанія у США, він може оцінити переговори щодо України як програшну справу, і тому покинути її.

Нагадаємо, 13 лютого у Clash Report повідомили, що Дональд Трамп оголосив про те, що РФ хоче укласти мирну угоду, а Зеленський не повинен упустити цей шанс.

11 лютого Володимир Зеленський заявив про те, що за бажання завершити бойові дії можна вже до літа.