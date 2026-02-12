"Ми поспішаємо закінчити війну": Зеленський в інтерв'ю The Atlantic розповів про шанс Трампа стати миротворцем

Президент України дав інтерв'ю Саймону Шустеру, в якому заявив, що для Дональда Трампа і його спадщини — першорядне завдання укласти головну угоду в його житті: зупинити війну в Україні. І навіть згадав Андрія Єрмака, зазначивши, що звільнив його зі "своїх причин".

Володимир Зеленський закликає свого наймогутнішого союзника не втрачати шанс укласти мир і зміцнити свою позицію миротворця, підвищивши свої шанси на перемогу на проміжних виборах. Але він також зробив низку заяв, спілкуючись із Саймоном Шустером із The Atlantic в Офісі президента в Києві. Фокус вибрав найголовніше.

"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між Росією та Україною. Для його спадщини це першорядне завдання", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, це також шлях до успіху для республіканців у листопаді.

"Найвигідніша ситуація для Трампа — зробити це до проміжних виборів: Так, він хоче, щоб було менше жертв. Але якщо говорити по-дорослому, це просто перемога для нього, політична перемога".

Деякі з найближчого оточення Зеленського починають турбуватися, що його шанси на укладення угоди зменшуються, і що Україна страждатиме від багаторічної безперервної війни, якщо навесні цього року не буде досягнуто угоди про припинення конфлікту. Але Зеленський каже, що скоріше віддасть перевагу взагалі не укладати жодної угоди, ніж змушувати українців погодиться на поганий варіант. І не прийме угоду на принизливих умовах. Деякі з його людей можуть вважати його впертість дратівливою, але інші хвалять його, стверджуючи, що вона відображає стійкість нації загалом.

"Ми поспішаємо закінчити війну", — сказав Зеленський. Але це не те саме, наголосив він, що поспіх не означає, що Україна готова на все, незалежно від умов.

Про його прихильність інтересам України говорив і колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, нагадує Шустер.

"Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією, — наголошував Єрмак. — Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української конституції та українського народу".

Зеленський згадав Єрмака в інтерв'ю, сказавши, що не звільняв його через розслідування про корупцію: "У мене були свої причини", — зазначив президент.

Президент України визнає, що найближчими тижнями, коли передвиборча кампанія забиратиме дедалі більше уваги Трампа, він може вирішити, що переговори стали для нього політично програшною справою. Тоді він може піти, поклавши провину за провал дипломатії на непримиренність однієї або обох воюючих сторін. Але Зеленський зазначає, що українці демонструють свою готовність до компромісу.

"Ми обрали тактику, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну. Саме тому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який прискорить процес", — сказав Зеленський.

Двоє його радників сказали Саймону Шустеру, що Україна, можливо, готова прийняти найжорсткішу поступку: відмову від контролю над землями у східній частині Донецької області.

Щоб легітимізувати такий компроміс, вони розглядали можливість проведення референдуму за мирним планом цієї весни, дозволивши українцям проголосувати за угоду, що включає втрату територій. Вони могли б поєднати це з президентськими виборами, оскільки після вторгнення ЗС РФ національні вибори були відкладені на невизначений термін.

Зеленський сказав, що його влаштовує такий підхід, оскільки це допоможе збільшити явку і ускладнить для росіян оскарження результатів. Але це має бути правильна угода.

"Я не думаю, що ми повинні виносити погану угоду на референдум", — сказав він. Ідея проведення виборів під час війни, за його словами, походить від росіян, "тому що вони хочуть мене позбутися".

Незважаючи на ризик втратити увагу Трампа як посередника, український лідер заявляє, що твердо стоятиме на своїй головній вимозі: першим кроком до миру має стати гарантія з боку Сполучених Штатів і Європи, що після встановлення перемир'я вони захищатимуть Україну від будь-яких майбутніх нападів з боку Росії. В іншому разі перемир'я здаватиметься багатьом українцям марним, лише даючи Росії можливість підготуватися до чергового вторгнення.

І Зеленський визнає, що основні питання, пов'язані з гарантіями безпеки, залишаються невирішеними. Наприклад, чи готові США збивати ракети, що летять над Україною, якщо Росія порушить мир і відновить бомбардування мирного населення?

"Це ще не вирішено, — сказав Зеленський. — Ми порушували це питання і будемо продовжувати його порушувати".

Наразі відповіді США занадто розпливчасті й ухильні, щоб Зеленський міг їх прийняти. "Нам потрібно, щоб усе це було зафіксовано в письмовому вигляді", — сказав він.

Зеленський переконливо продемонстрував згоду з мирними ініціативами Трампа, навіть коли вони здавалися нездійсненними або погано продуманими, зазначає Шустер. Але у президента України є умови і застереження. Будь-які умови, що стосуються, наприклад, втрати земель, можуть бути врегульовані тільки під час особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Американці давно пропонували такий саміт, і Трамп заявляв про готовність виступити посередником. Кремль, зі свого боку, закликав українців приїхати до Москви, знаючи, що Зеленський принципово не погодиться на цей візит.

І Зеленський наголошує, що "не чіпляється за владу": "Я готовий до виборів. Але для цього нам потрібна безпека, гарантії безпеки, припинення вогню".

"Ми ніколи не були проти припинення війни. Це росіяни показали, що вони не готові до діалогу", — резюмував президент України.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Путін нібито згоден на зустріч із Володимиром Зеленським тільки в Москві.

А Володимир Зеленський розповів, що наступний раунд переговорів щодо завершення війни відбудеться наступного тижня. Під час нього планують обговорити територіальне питання Донецької області.