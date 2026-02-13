У Трампа поняли: Зеленский объяснил, что указывает на то, что Украина не проигрывает в войне с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа уже поняла, что Украина не проигрывает в войне. За последние шесть месяцев нет признаков того, что РФ где-то побеждает на поле боя.

Каждый километр захваченной украинской территории стоит россиянам 170 жертв. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Atlantic.

Глава государства рассказал, что, несмотря на действие российской пропаганды, которая работает также на американскую сторону, у Трампа, по его мнению, уже осознали тот факт, что Украина не проигрывает в войне.

"В некотором смысле это, возможно, их удивило, потому что российская пропаганда также работает непосредственно на них", — отметил Зеленский.

Недавний подсчет показал, что на километр приходится именно 170 потерь у российской армии. При этом это те люди, которые либо погибли, либо получили тяжелые ранения, которые уже не позволят им вернуться на фронт.

"У нас есть все доказательства этого. Можно ли сказать, что за последние шесть месяцев они где-то побеждают? Нет", — пояснил Зеленский.

Такая ситуация, сложившаяся на поле боя, влияет на мирные переговоры между сторонами. Киев придерживается тактики поддержки предложений в любом формате от США, чтобы продемонстрировать устойчивую позицию: Украина не хочет продолжения войны.

Кроме того, в интервью The Atlantic президент рассказал о том, что Украина спешит завершить войну. Также политик признал, что в ближайшее время, когда внимание Трампа будет забирать предвыборная кампания в США, он может оценить переговоры по Украине как проигрышное дело, и поэтому покинуть его.

Напомним, 13 февраля в Clash Report сообщили, что Дональд Трамп объявил о том, что РФ хочет заключить мирное соглашение, а Зеленский не должен упустить этот шанс.

11 февраля Владимир Зеленский заявил о том, что при желании завершить боевые действия можно уже к лету.