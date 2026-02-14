Путин "советуется" с царем Петром: о чем говорил Зеленский на конференции в Мюнхене

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене рассказал, что в Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции. Владимира Путина он назвал "рабом войны" и заявил, что "сильные договоренности" по гарантиям безопасности уже готовы к подписанию.

О войне в Украине Владимир Зеленский рассказал эти сцены Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Фокус собрал главные заявления украинского президента.

Зеленский отметил, что одна из худших вещей, которую может услышать лидер во время войны, это доклад от командующего Воздушных сил, что подразделения противовоздушной обороны "пустые", новых пополнений не было, а разведка говорит, что"новый массированный удар может быть через день-два". По словам президента Украины, иногда поставки происходят в последний момент: в частности ракеты противовоздушной обороны, которые партнеры поставили в воскресенье, были использованы уже в четверг, во время массированной атаки в ночь на 12 февраля.

"Они приехали в воскресенье, и в ночь на четверг эти ракеты уже защищали наше небо. Это только одна ночь, но российские атаки происходят почти каждую ночь в Украине, и как минимум раз в неделю есть массированные удары", — сказал Зеленский.

За месяц войны в Украине РФ запустила более 6000 БПЛА

Он рассказал, что только за январь 2026 года россияне запустили по Украине более 6 000 ударных беспилотников, 158 ракет различных типов и 5 500 управляемых авиабомб.

Зеленский отметил, что целями российских атак сейчас чаще всего становятся объекты украинской энергетической инфраструктуры.

"Нет ни одной электростанции в Украине, которая бы не была повреждена российскими ударами, но мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям", — сказал президент.

Владимир Зеленский сказал европейским лидерам, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить, если 50 тысяч российских военных будут ликвидироваться Силами обороны Украины ежемесячно.

Путин — "раб войны"

Зеленский назвал Путина "рабом войны" и отметил, что глава Кремля не остановится на Украине.

"Он может видеть себя царем, но на самом деле он раб войны. И если он проживет еще 10 лет, мы понимаем, что это может быть, война может вернуться или расшириться. Поэтому мы говорим, что нужны настоящие гарантии безопасности", — сказал украинский лидер.

Президент Украины добавил, что российский диктатор "не живет, как обычные люди".

"Он не ходит по улицам, вы не увидите его в кафе. Его внуки не ходят в обычные детские сады. Он не может представить жизнь без власти или после нее. Его не интересуют обычные вещи", — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, Путин скорее "советуется" по захвату территорий с царем Петром и императрицей Екатериной, чем говорит с любыми живыми людьми о реальной жизни.

Готовность к мирному соглашению

Зеленский сообщил, что Киев готов к мирному соглашению, которое принесет реальный мир и Украине, и Европе.

"Я уверен, что эта война может быть завершена, и завершена с достоинством. Это самое важное для нас", — сказал он.

Президент Украины при этом подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности должно быть подписано до достижения любого соглашения о прекращении войны. По его словам, "сильные договоренности" уже готовы к подписанию США и странами Европы.

Также он назвал Силы обороны одной из сильнейших европейских армий по состоянию на сейчас и подчеркнул, что такие войска "глупо держать вне НАТО".

Кроме того, Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене потроллил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и призвал его заниматься армией, а не "отращивать живот".

Напомним, в опубликованном 13 февраля интервью для издания POLITICO Владимир Зеленский сказал, что Владимир Путин продолжает затягивать мирные переговоры несмотря на то, что у главы Кремля осталось не так много времени, учитывая его возраст.

В тот же день в интервью изданию The Atlantic он говорил, что Украина не проигрывает в войне с РФ, поскольку за последние полгода не было никаких признаков, что Россия побеждает на поле боя, и каждый километр украинской территории стоит оккупантам потери 170 солдат.