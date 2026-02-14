Путін "радиться" з царем Петром: про що говорив Зеленський на конференції в Мюнхені

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені розповів, що в Україні через атаки РФ не лишилося жодної вцілілої електростанції. Володимира Путіна він назвав "рабом війни" та заявив, що "сильні домовленості" щодо гарантій безпеки вже готові до підписання.

Про війну в Україні Володимир Зеленський розповів ці сцени Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого. Фокус зібрав головні заяви українського президента.

Зеленський наголосив, що одна з найгірших речей, яку може почути лідер під час війни, це доповідь від командувача Повітряних сил, що підрозділи протиповітряної оборони "пусті", нових поповнень не було, а розвідка каже, що "новий масований удар може бути за день-два". За словами президента України, іноді поставки відбуваються в останній момент: зокрема ракети протиповітряної оборони, які партнери поставили в неділю, були використані вже в четвер, під час масованої атаки в ніч на 12 лютого.

"Вони приїхали в неділю, і у ніч на четвер ці ракети вже захищали наше небо. Це лише одна ніч, але російські атаки відбуваються майже кожної ночі в Україні, і щонайменше раз на тиждень є масовані удари", — сказав Зеленський.

За місяць війни в Україні РФ запустила понад 6000 БПЛА

Він розповів, що лише за січень 2026 року росіяни запустили по Україні понад 6 000 ударних безпілотників, 158 ракет різних типів і 5 500 керованих авіабомб.

Зеленський зазначив, що цілями російських атак наразі найчастіше стають об'єкти української енергетичної інфраструктури.

"Немає жодної електростанції в Україні, яка б не була пошкоджена російськими ударами, але ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям", — сказав президент.

Володимир Зеленський сказав європейським лідерам, що російського диктатора Володимира Путіна можна спинити, якщо 50 тисяч російських військових будуть ліквідовуватися Силами оборони України щомісяця.

Путін — "раб війни"

Зеленський назвав Путіна "рабом війни" та зазначив, що голова Кремля не зупиниться на Україні.

"Він може бачити себе царем, але насправді він раб війни. І якщо він проживе ще 10 років, ми розуміємо, що це може бути, війна може повернутися або розширитися. Тому ми кажемо, що потрібні справжні гарантії безпеки", — сказав український лідер.

Президент України додав, що російський диктатор "не живе, як звичайні люди".

"Він не ходе вулицями, ви не побачите його у кав'ярні. Його онуки не ходять до звичайних дитячих садочків. Він не може уявити життя без влади або після неї. Його не цікавлять звичайні речі", — сказав Зеленський.

За словами українського президента, Путін радше "радиться" щодо захоплення територій із царем Петром і імператрицею Катериною, ніж говорить з будь-якими живими людьми про реальне життя.

Готовність до мирної угоди

Зеленський повідомив, що Київ готовий до мирної угоди, яка принесе реальний мир і Україні, і Європі.

"Я певен, що ця війна може бути завершена, і завершена з гідністю. Це найважливіше для нас", — сказав він.

Президент України при цьому наголосив, що угода про гарантії безпеки має бути підписана до досягнення будь-якої угоди про припинення війни. За його словами, "сильні домовленості" вже готові до підписання США та країнами Європи.

Також він назвав Сили оборони однією з найсильніших європейських армій станом на зараз і наголосив, що такі війська "нерозумно тримати поза НАТО".

Крім того, Володимир Зеленський під час виступу у Мюнхені потролив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та закликав його займатися армією, а не "відрощувати живіт".

Нагадаємо, в опублікованому 13 лютого інтерв'ю для видання POLITICO Володимир Зеленський сказав, що Володимир Путін продовжує затягувати мирні переговори попри те, що у глави Кремля залишилося не так багато часу з огляду на його вік.

Того ж дня в інтерв'ю виданню The Atlantic він казав, що Україна не програє у війні з РФ, оскільки за останні пів року не було жодних ознак, що Росія перемагає на полі бою, і кожен кілометр української території коштує окупантам втрати 170 солдатів.