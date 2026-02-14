"Не зможете стати членом ЄС": Віктор Орбан образився на зауваження Зеленського про його живіт

На Мюнхенській конференції президент Зеленський прямо сказав, що Європа може почуватися в безпеці, поки Україна бореться з Росією. А один "Віктор" навіть може "відрощувати живіт", не боячись появи російських танків на вулицях Будапешта. Орбан написав ображений пост у відповідь.

"Шановний Володимире Зеленський. Дякую за чергову передвиборчу промову на підтримку вступу України до Європейського союзу. Вона значно допоможе угорцям ясніше побачити ситуацію", — написав Віктор Орбан у Х, репостнувши відео з виступу Зеленського в Мюнхені.

Пост-відповідь Віктора Орбана Зеленському Фото: Скріншот

Він заявив, що ця дискусія не про Зеленського і не про нього самого, а про "майбутнє Угорщини, України та Європи": "Саме тому ви не можете стати членом Європейського союзу", — резюмував прем'єр-міністр Угорщини в черговій полеміці з президентом України.

Живіт Орбана — про що говорив Зеленський

Президент Володимир Зеленський, виступаючи в Мюнхені на конференції з безпеки, нагадав, що завдяки жертві українських воїнів держави Європи можуть насолоджуватися мирним життям.

Відео дня

Зеленський нагадав, що саме українці тримають європейський фронт.

"За нашим народом стоїть незалежна Польща і вільні країни Балтії", — сказав він, зазначивши, що не всі в Європі це зрозуміли.

"Один Віктор може думати про те, як відростити собі живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки, які можуть повернутися на вулиці Будапешта", — сказав Зеленський, викликавши оплески і сміх у залі. Президент України також нагадав, що ніхто з українців не обирав долю героя, а Україна не обирала війну з Росією.

"Українці — це люди, а не термінатори. Наші люди теж гинуть", — наголосив він.

Нагадаємо, говорячи про танки на вулицях Будапешта, Володимир Зеленський мав на увазі радянську операцію "Вихор" 1956 року, коли Кремль ввів в Угорщину танки, щоб зупинити антирадянські протести.

Радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року

Один з організаторів революції розповідав: "Ми зібралися біля пам'ятника Юзефу Бему, польського генерала, який очолив нашу революційну армію 1848 року в боротьбі проти росіян".

Один зі студентів під час свого виступу зачитав 16 вимог до уряду. Першим пунктом у списку була вимога: "Вигнати радянських військових з Угорщини", які перебували там із 1944 року.

За різними даними, СРСР ввів в Угорщину приблизно сотню тисяч військових і приблизно 3 тисячі танків. Повстанці билися "коктейлями Молотова", було підбито багато танків, загинули і радянські солдати, і громадяни Угорщини, повстання було придушене, а центр Будапешта перетворився на руїни. Радянська влада протрималася в Угорщині до 1989 року.

Нагадаємо, Фокус докладно писав, про що говорив Зеленський на конфренеції в Мюнхені.

А в опублікованому 13 лютого інтерв'ю для видання POLITICO Володимир Зеленський сказав, що Володимир Путін продовжує затягувати мирні переговори, незважаючи на те, що в очільника Кремля залишилося не так багато часу з огляду на його вік.