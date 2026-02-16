Дешевая нефть из РФ: прибыль получает не Венгрия, а лично Орбан, — CNN

Венгрия продолжает покупать российскую нефть, несмотря на наличие альтернативных маршрутов поставок и усилия ЕС по постепенному отказу от энергоресурсов РФ. Однако экономия от более дешевого импорта не доходит до венгерских потребителей, а вместо этого концентрируется в доходах премьер-министра страны Виктора Орбана.

Будапешт обвиняется в том, что он не передает потребителям ту экономию, которую получает от покупки дешевого российского топлива, согласно отчету Центра исследования демократии (CSD), который поделился предварительной копией своего анализа с CNN, как сообщает агентство новостей. Зато сбережения становятся прибылью крупнейшей венгерской нефтяной компании. Она частично принадлежит фондам, связанным с премьер-министром Виктором Орбаном.

Анализ CSD показал, что в 2025 году в Венгрии внутренние цены на топливо были в среднем на 18% выше, чем в соседней Чешской Республике. И это несмотря на то, что Будапешт все еще покупает дешевую российскую нефть, тогда как Прага — более дорогие альтернативы топливу из РФ.

"Зависимость от российской нефти со скидкой не распространилась на потребителей. Зато прибыль от перепродажи дешевой нефти попадает в карман монопольного поставщика MOL в виде сверхприбыли, которая косвенно финансирует государственные сети, захваченные Орбаном", — сказал CNN Мартин Владимиров, директор программы энергетики и климата CSD.

Исследование опровергает утверждение Орбана о том, что продолжение закупок российской нефти, несмотря на усилия Европейского Союза по постепенному отказу от российского ископаемого топлива, делает топливо дешевле для венгров. Зато экономия в основном приходится на MOL, венгерского нефтяного гиганта, операционный доход которого вырос на 30% после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"Операционный доход компании вырос на 30% по сравнению с уровнем до вторжения, тогда как три фонда, связанные с премьер-министром Виктором Орбаном, контролируют 30,49% MOL, что позволяет избыточным доходам направляться в некоторые влиятельные сети захвата государства в Венгрии", — говорится в сообщении. К этим фондам принадлежит Коллегиум Матиаша Корвина, крупнейшее учебное заведение Венгрии, которое имеет тесные связи с правительством Орбана.

Отчет CSD появляется на фоне подготовки Венгрии к парламентским выборам в апреле. На них Орбан встретится с сильным оппонентом — Петером Мадьяром. Орбан строил свою предвыборную компанию на том, что его правительство сохранило низкие цены на энергоносители — отчет CSD теперь ставит это под сомнение. На момент публикации материала CNN не было реакции самого Виктора Орбана на отчет CSD.

Напомним, что Марко Рубио заявил о полной поддержке президентом США Дональдом Трампом премьер-министра Орбана. Во время совместной пресс-конференции в Будапеште Рубио отметил, что отношения между США и Венгрией входят в новую эру. Он связал это с сохранением Орбана на посту главы правительства накануне парламентских выборов.

Ранее мы также информировали, что Европейская комиссия перед выборами в Венгрии решили снизить уровень публичной критики в адрес Орбана. В Брюсселе обсуждают вариант предоставления финансирования действующему правительству. Этот шаг поможет ЕС избежать обвинений во вмешательстве во внутренние политические процессы Венгрии. Также не даст премьеру дополнительных аргументов для его антиевропейской риторики.