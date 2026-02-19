Венгрия угрожает остановить экспорт электроэнергии и газа в Украину

Венгрия заявила, что может прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба". В Будапеште отметили, что рассматривают этот вариант в координации со Словакией.

Венгрия рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба", отмечает руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, как сообщило агентство Reuters.

Венгрия и Словакия, которые имеют единственные нефтеперерабатывающие заводы, использующие российскую нефть через "Дружбу", пытаются обеспечить ее поставки. Это продолжается с 27 января, когда потоки были остановлены атакой российского беспилотника, которая повредила трубопроводную инфраструктуру "Дружбы".

Нефтеперерабатывающие заводы Венгрии планируют начать использовать государственные резервы нефти, а правительство Словакии в среду одобрило ей заем в размере 250 000 тонн нефти.

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш заявил, что правительство Венгрии также высвободило стратегические резервы нефти по просьбе нефтеперерабатывающей компании MOL. Венгрия и Словакия обвинили Украину в задержке возобновления поставок по политическим причинам, а в среду объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину.

"Мы также рассматриваем вариант прекращения поставок электроэнергии и газа в Украину", — сказал Гуляш, добавив, что Будапешт координирует свои действия со Словакией, если Украина не возобновит поставки сырой нефти через нефтепровод "Дружба".

Гуляш повторил обвинения в том, что Украина пыталась вмешаться в выборы в Венгрии 12 апреля, что Киев отрицает. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также поднял вопрос о возможности прекращения аварийных поставок электроэнергии в Украину.

"Будут дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать строительство нефтепровода "Дружба" ложными аргументами", — сказал Гуляш.

По данным киевской консалтинговой компании ExPro, в этом месяце на Венгрию и Словакию приходилось 68% импортируемой Украиной электроэнергии. Венгрия также обеспечивает около трети текущего импорта газа Украиной.

Венгрия также заявила, что она и Словакия обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести исключение, которое позволяет им покупать российскую нефть, перевозимую морем, несмотря на санкции ЕС, запрещающие государствам-членам ее импортировать. Это будет происходить через Адриатический трубопровод в Хорватии. Министерство экономики Хорватии заявило, что этот трубопровод может транспортировать больше нефти в Венгрию и Словакию, но это не должна быть российская сырая нефть.

Позиция Будапешта находится в контексте того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был решительным противником стремления Украины вступить в Европейский Союз. Венгрия и Словакия поддерживают хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным в течение почти четырех лет войны в Украине. Орбан находится у власти уже 16 лет, но сейчас отстает в опросах перед выборами.

Напомним, что 18 февраля правительство Венгрии объявило о приостановлении поставок дизельного топлива в Украину. В Будапеште объяснили это шагом для защиты собственной энергетической безопасности. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки не возобновятся, пока не будет восстановлен транзит нефти в страну по трубопроводу "Дружба".

Ранее мы также информировали, что Венгрия продолжает импортировать российскую нефть. Она делает это несмотря на наличие альтернативных маршрутов и политику ЕС по постепенному отказу от энергоресурсов РФ. При этом выгода от более дешевого сырья не отражается на ценах для венгерских потребителей, а концентрируется в доходах Виктора Орбана.