Венгрия приостановила поставку дизтоплива в Украину: в чем причина

18 февраля правительство Венгрии приняло решение приостановить поставки дизельного топлива в Украину. Это объясняют необходимостью обеспечить собственную энергетическую безопасность.

Поставки не возобновятся до тех пор, пока не будет восстановлен транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", написал в Х министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Зеленский принял решение не возобновлять транзит нефти по политическим причинам, намеренно ставя под угрозу энергоснабжение Венгрии, в то время как мы играем важную роль в энергетической безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Политик утверждает, что значительная часть импорта газа, электроэнергии и дизельного топлива в Украину поступает через Венгрию или из Венгрии.

"Мы не можем гарантировать энергетическую безопасность другой страны, в то время как наши собственные поставки находятся под угрозой. Энергетическое сотрудничество должно быть взаимным и основанным на уважении, а не на давлении", — подчеркнул он.

Сегодня же глава словацкого правительства Роберт Фицо намекнул, что Украина может остаться без электроэнергии из Словакии, если транзит российской нефти не будет возобновлен.

Он утверждает, что нефтепровод, поврежденный после атаки ВС РФ по Бродам Львовской области, уже отремонтирован, но его якобы не запускают по политическим мотивам.

Недавно Венгрия обратилась к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти через Адриатический трубопровод, поскольку ключевой маршрут через Украину остается заблокированным. Сийярто сообщил, что его страна совместно с министром экономики Словакии Денисой Саковой направили соответствующее письмо правительству Хорватии в Загреб.

Сначала Загреб отказался от этого предложения из-за солидарности с Киевом, но затем, пишет LB, министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что его государство готово содействовать обеспечению энергетической безопасности Венгрии и Словакии через нефтепровод Adria, но призывал страны отказаться от импорта российской нефти.

Импорт российской нефти запрещен в ЕС, однако Венгрия и Словакия, не имеющие выхода к морю, получили исключение для трубопроводного транспорта. В Украину эти две страны в 2025 году поставили около 629 500 тонн дизеля, что составляет в украинском импорте дизтоплива около 9%, сообщает Forbes Ukraine.

Экспорт дизеля из этих стран в Украину осуществляется венгерским концерном MOL, который контролирует два завода: один — в Венгрии, второй — в Словакии.

Напомним, Европа усилила давление на российский нефтяной экспорт, и этим ударила по теневому флоту, через который Кремль обходит санкции. В декабре 2025 года в России зафиксировали резкое падение добычи сырой нефти, и этот показатель оказался самым низким за последние полтора года.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подколол Виктора Орбана на саммите в Давосе. Украинский лидер заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльника". Орбан в соцсетях ответил на это, что Зеленский "не может или не хочет положить конец войне".