Добыча нефти в России рекордно упала за последние 18 месяцев: что на это повлияло, — Bloomberg

В декабре 2025 года в России зафиксировали резкое падение добычи сырой нефти, и этот показатель оказался самым низким за последние полтора года. На это повлияли как массированные атаки украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру, так и западные санкции, из-за которых избыток нефти накапливается в морских танкерах.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные правительственные источники, в прошлом месяце Россия добывала в среднем 9,326 миллиона баррелей сырой нефти в день. В целом, это более чем на 100 тысяч баррелей меньше, чем в ноябре, и почти на 250 тысяч баррелей ниже уровня, который предусматривает соглашение с ОПЕК+.

Как говорится в материале, с июня 2024 года, когда Россия уже должна была сокращать добычу в рамках соглашения с ОПЕК+, в 2025 году декабрьский спад стал очень заметным. Согласно оценкам организации, Россия должна была производить около 9,574 миллиона баррелей в день.

По мнению аналитиков, причины снижения производства комплексные:

это следствие атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные месторождения, включая объекты в Каспийском море;

а также на танкеры, транспортирующие нефть на экспорт. А из-за этого часть заводов сократила или временно приостановила работу.

Параллельно с этим Россия сталкивается с проблемами реализации экспортных объемов. После введения масштабных санкций США против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла" — часть покупателей начала избегать закупок российского сырья. Как следствие, значительные объемы нефти накапливаются в море на борту танкеров.

Хотя издание Bloomberg направило запрос в Министерство энергетики России, ответа журналисты не дождались, поскольку в стране в тот день отмечали государственный праздник. И все же Россия традиционно не всегда выполняла квоты ОПЕК+, иногда превышая лимиты, а затем сокращая добычу, чтобы компенсировать перепроизводство.

Также аналитики отметили, что даже с учетом добычи конденсата, который в статистику не входит, для того чтобы декабрьский показатель превысил ноябрьский, России пришлось бы увеличивать добычу резко и непропорционально. Сейчас же процесс анализа тенденций на рынке затруднен, поскольку после начала войны правительство РФ засекретило данные о нефтяной добыче за 2022 год.

