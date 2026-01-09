Видобуток нафти в Росії рекордно впав за останні 18 місяців: що на це вплинуло, — Bloomberg

У грудні 2025 року у Росії зафіксували різке падіння видобутку сирої нафти, і цей показник виявився найнижчим за останні півтора року. На це вплинули як масовані атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру, так і західні санкції, через які надлишок нафти накопичується в морських танкерах.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані урядові джерела, минулого місяця Росія видобувала в середньому 9,326 мільйона барелів сирої нафти на день. В цілому, це на понад 100 тисяч барелів менше, ніж у листопаді, і майже на 250 тисяч барелів нижче від рівня, який передбачає угода з ОПЕК+.

Як йдеться в матеріалі, з червня 2024 року, коли Росія вже мала скорочувати видобуток у рамках угоди з ОПЕК+, у 2025 році грудневий спад став дуже помітним. Згідно з оцінками організації, Росія повинна була виробляти близько 9,574 мільйона барелів на день.

Видобуток нафти в Росії рекордно впав за останні 18 місяців Фото: Скриншот

На думку аналітиків, причини зниження виробництва комплексні:

це наслідок атак України на російські нафтопереробні заводи та нафтові родовища, включно з об’єктами в Каспійському морі;

а також на танкери, що транспортують нафту на експорт. А через це частина заводів скоротила або тимчасово призупинила роботу.

Паралельно з цим Росія стикається з проблемами реалізації експортних обсягів. Після запровадження масштабних санкцій США проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефті" та "Лукойлу" — частина покупців почала уникати закупівель російської сировини. Як наслідок, значні обсяги нафти накопичуються в морі на борту танкерів.

Хоч видання Bloomberg направило запит до Міністерства енергетики Росії, відповіді журналісти не дочекалися, оскільки у країні того дня відзначали державне свято. Та все ж Росія традиційно не завжди виконувала квоти ОПЕК+, іноді перевищуючи ліміти, а потім скорочуючи видобуток, щоб компенсувати перевиробництво.

Також аналітики зауважили, що навіть з урахуванням видобутку конденсату, який у статистику не входить, для того щоб грудневий показник перевищив листопадовий, Росії довелося б збільшувати видобуток різко й непропорційно. Наразі ж процес аналізу тенденцій на ринку ускладнений, оскільки після початку війни уряд РФ засекретив дані про нафтовий видобуток за 2022 рік.

Також Фокус писав, що експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку війни через проблеми на заводах і посилення західних санкцій.

Ще повідомлялося, що Трамп надав дозвіл розглянути двопартійний законопроєкт Грема-Блюменталя про посилення санкції проти Росії, зокрема її нафтових прибутків.