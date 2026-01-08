"Дав зелене світло": Трамп погодив законопроєкт щодо санкцій проти РФ, — сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп надав дозвіл розглянути двопартійний законопроєкт Грема-Блюменталя про посилення санкції проти Росії, зокрема її нафтових прибутків.

Документ дозволить Трампу покарати держави, які купують російську нафту, зазначив співавтор законопроєкту сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом, на якій ми обговорили низку питань, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював протягом кількох місяців разом із сенатором Блюменталем та багатьма іншими", — написав Грем.

Він підкреслив, що це дуже своєчасне рішення, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а російський диктатор Володмир Путін "лише говорить, продовжуючи вбивати невинних людей".

"Цей законопроект дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що живить військову машину Путіна", — зазначив Грем.

Сенатор пояснив, що цей законопроект також надасть Трампу важелі впливу на Китай, Індію та Бразилію, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту.

"Я сподіваюся на сильну двопартійну підтримку, сподіваюся, вже наступного тижня", — наголосив Грем.

Зазначимо, що законопроєкт Грема-Блюменталая передбачає накладення санкцій на Росію, якщо вона:

відмовиться вести переговори про мирну угоду з Україною;

порушить укладену мирну угоду;

розпочне нове вторгнення в Україну;

спробує повалити, розвалити чи підірвати уряд України.

У документі передбачені санкції у вигляді 500-відсоткового тарифу на будь-яку країну, яка купує російські нафту чи уран, а також 500-відсотковий тариф на російський експорт до США.

