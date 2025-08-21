Ліндсі Грем пригрозив РФ статусом спонсора тероризму за однієї умови

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що домагатиметься ухвалення закону, який визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Це станеться в тому разі, якщо РФ не поверне викрадених в Україні дітей, написав він у Х.

"Під час російсько-української війни Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни — це огидний і варварський акт", — заявив він і нагадав про свої слова, сказані ще на початку року, про намір покарати Кремль за ці злочини.

Він додав, що якщо РФ визнають спонсором тероризму, цей статус зробить ведення бізнесу з путінською Росією небезпечним для інших країн і компаній.

У своєму твіті він також дав посилання на матеріал Fox News Digital, автори якого назвали, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано щонайменше 19 546 випадків незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей російською владою до Росії, Білорусі або на окуповані Росією території.

За іншими даними, ця цифра набагато вища і становить близько 35 тисяч, до того ж багато дітей були незаконно усиновлені.

Деякі юні українці були поступово повернуті додому завдяки допомозі сторонніх посередників, таких як Катар і Ватикан, хоча, згідно з повідомленнями, російська влада звільнила лише близько 1500 осіб. Українські переговорники вже кілька місяців домагаються повернення українських дітей, зустрічаючись із російськими колегами в Туреччині.

Хоча обмін військовополоненими було погоджено, Зеленський заявив, що російські офіційні особи відмовилися передавати українських дітей безпосередньо Києву.

"Ми не можемо досягти з ними угоди про повернення дітей. Саме тому ми хотіли врегулювати деякі питання на цьому тристоронньому треку — припинення вогню, обмін за принципом "всі на всіх" і повернення дітей", — сказав він.

Минулого місяця Ліндсі Грем радив Путіну не злити Трампа і не порушувати 50-денний дедлайн для досягнення миру з Україною.

"Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово", — підкреслив політик.

Відтоді Трамп скоротив термін до 10 днів, зустрівся з главою Кремля на Алясці та провів зустріч із Зеленським і європейськими лідерами.

Усе закінчилося тим, що глава Білого дому подумує відійти від мирних переговорів, а Кремль висуває Україні дедалі нові ультиматуми на тлі обстрілів, які знову почастішали.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по американському заводу побутової техніки в Мукачевому в ніч на 21 серпня.