Зателефонуйте аятолі: у США пригрозили Путіну в разі порушення ультиматуму Трампа

Сенатор Ліндсі Грем не радить російському президенту Володимиру Путіну ігнорувати дедлайн Дональда Трампа для припинення війни в Україні.

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Республіканець назвав приємною новиною заяву про постачання американської зброї, оплаченої європейцями, в Україну через НАТО, а також наголосив на важливості ультиматуму глави Білого дому, про що написав на Х.

Він нагадав, що якщо бойові дії не припиняться за 50 днів, президент США запровадить мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту і підтримують військову машину Путіна, що вдарить по його найболючішому місцю.

"Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі. Якби я був країною, що купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово", — підкреслив політик.

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Він натякнув, що Росія може повторити долю Ірану, ядерні об'єкти якого атакували США після того, як Тегеран провалив угоду про припинення збагачення урану.

У Кремлі вже відреагували на слова Трампа. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров засумнівався у словах американського лідера.

Російський дипломат заявив, що хоче зрозуміти мотиви такої заяви і зазначив, що санкції більше шкодять їхнім ініціаторам.

"50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президентом Сполучених Штатів", — сказав глава зовнішньополітичного відомства РФ.

У Китаї теж не забарилися з відповіддю Трампу. Голова КНР Сі Цзіньпін після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим заявив, що обидві країни мають "зміцнити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах".

Він підкреслив, що довіра між Китаєм і Росією "зміцнилася", і дві держави "створюють модель міжнародних відносин нового типу".

Тимчасом дипломат Валерій Чалий вважає, що росіяни отримали ще майже два місяці (як і випрошував Путін) на захоплення більшої кількості територій України.

"Фінансування війни також продовжиться, санкцій, що зупиняють, не буде щонайменше ще 50 днів (а це значить, фактично — кілька місяців, навіть якщо їх буде Конгресом введено і підписано Президентом, що малоймовірно)", — пише він.

Нагадаємо, що в ЄС вказали на недоліки ультиматуму Трампа Путіну.