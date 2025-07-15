"Дуже довгий термін": в ЄС вказали на недоліки ультиматуму Трампа Путіну
Те, що президент США Дональд Трамп поступово займає жорстку позицію щодо РФ — це добре, проте 50 днів для виконання американського ультиматуму — занадто довгий термін.
Тим паче, що росіяни щодня вбивають мирних мешканців українських міст, заявила верховний представник ЄС з іноземних справ Кая Каллас.
"Це дуже позитивно, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів — це дуже довгий термін, враховуючи, що вони щодня вбивають мирних жителів", — сказала Каллас.
Вона підкреслила, що потрібно збільшувати тиск на Росію, щоб Кремль також прагнув досягти миру.
"Добре, що американці роблять ці кроки. Я сподіваюся, що вони також надаватимуть військову допомогу, як надають європейці", — наголосила Каллас.
Нагадаємо, 14 липня постпред США при НАТО Метью Вітакер повідомив Америка більше не надаватиме Україні озброєння безоплатно.
У цей же день Трамп розповів, як Путін порушував домовленості та виставив ультиматум.