"Очень долгий срок": в ЕС указали на недостатки ультиматума Трампа Путину

То, что президент США Дональд Трамп постепенно занимает жесткую позицию в отношении РФ — это хорошо, однако 50 дней для выполнения американского ультиматума — слишком долгий срок.

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Тем более, что россияне ежедневно убивают мирных жителей украинских городов, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Это очень позитивно, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней — это очень долгий срок, учитывая, что они ежедневно убивают мирных жителей", — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что нужно увеличивать давление на Россию, чтобы Кремль также стремился достичь мира.

"Хорошо, что американцы делают эти шаги. Я надеюсь, что они также будут оказывать военную помощь, как предоставляют европейцы", — подчеркнула Каллас.

Напомним, 14 июля постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил Америка больше не будет предоставлять Украине вооружение безвозмездно.

В этот же день Трамп рассказал, как Путин нарушал договоренности и выставил ультиматум.