Без світла, води і тепла: Бєлгород після ударів HIMARS охопила темрява, — соцмережі (відео)

Пізно ввечері 22 лютого у російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів, після чого у багатьох районах зникла електрика, а також почалися перебої з теплом та водою.

За попередньою інформацією, Бєлгород атакували ракети HIMARS. Про це пишуть російські Telegram-канали.

"ЗСУ знову обстріляли Білгород, попередньо ракетами HIMARS. У кількох районах міста зникла електрика", — скаржаться росіяни.

Очевидці стверджують, що у місті прогриміло щонайменше 10 сильних вибухів. Також пишуть, що ракети вдарили по Бєлгородській ТЕЦ.

Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков атаку на Бєлгород та область підтвердив. Він заявив про масований ракетний удар по регіону та повідомив про серйозні руйнування енергетичної інфраструктури у Бєлгороді.

"Є перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла в будинки мешканців. Масштаб пошкоджень у повному обсязі зможемо оцінити у світлий час доби", — написав Гладков.

Згодом Гладков уточнив, що внаслідок атаки у Бєлгороді у двох багатоквартирних будинках пошкоджене скління. Також, за словами посадовця, на території одного з виробничих підприємств у місті пошкоджена техніка.

Тим часом росіяни у мережі розповідають, що після атаки знаходять у місті "камені" — ймовірно, уламки озброєння.

Соцмережі | росіяни після атаки на Бєлгород знаходять "камені" на вулицях

Нагадаємо, 21 лютого Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, показав кадри атаки на російський Татарстан, на якому помітили дрон, схожий на "Шахед".

Також у ніч на 21 лютого у Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод, внаслідок чого на місці здійнялася масштабна пожежа.