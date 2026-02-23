Без света, воды и тепла: Белгород после ударов HIMARS охватила темнота, — соцсети (видео)

Поздно вечером 22 февраля в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего во многих районах пропало электричество, а также начались перебои с теплом и водой.

По предварительной информации, Белгород атаковали ракеты HIMARS. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

"ВСУ снова обстреляли Белгород, предварительно ракетами HIMARS. В нескольких районах города пропало электричество", — жалуются россияне.

Очевидцы утверждают, что в городе прогремело не менее 10 сильных взрывов. Также пишут, что ракеты ударили по Белгородской ТЭЦ.

Местный губернатор Вячеслав Гладков атаку на Белгород и область подтвердил. Он заявил о массированном ракетном ударе по региону и сообщил о серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры в Белгороде.

"Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток", — написал Гладков.

Впоследствии Гладков уточнил, что в результате атаки в Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также, по словам чиновника, на территории одного из производственных предприятий в городе повреждена техника.

Между тем россияне в сети рассказывают, что после атаки находят в городе "камни" — вероятно, обломки вооружения.

Соцсети | россияне после атаки на Белгород находят "камни" на улицах

