Без света, воды и тепла: Белгород после ударов HIMARS охватила темнота, — соцсети (видео)
Поздно вечером 22 февраля в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего во многих районах пропало электричество, а также начались перебои с теплом и водой.
По предварительной информации, Белгород атаковали ракеты HIMARS. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
"ВСУ снова обстреляли Белгород, предварительно ракетами HIMARS. В нескольких районах города пропало электричество", — жалуются россияне.
Очевидцы утверждают, что в городе прогремело не менее 10 сильных взрывов. Также пишут, что ракеты ударили по Белгородской ТЭЦ.
Местный губернатор Вячеслав Гладков атаку на Белгород и область подтвердил. Он заявил о массированном ракетном ударе по региону и сообщил о серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры в Белгороде.
"Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток", — написал Гладков.
Впоследствии Гладков уточнил, что в результате атаки в Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также, по словам чиновника, на территории одного из производственных предприятий в городе повреждена техника.
Между тем россияне в сети рассказывают, что после атаки находят в городе "камни" — вероятно, обломки вооружения.
Напомним, 21 февраля Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, показал кадры атаки на российский Татарстан, на котором заметили дрон, похожий на "Шахед".
Также в ночь на 21 февраля в Самарской области РФ дроны атаковали газоперерабатывающий завод, в результате чего на месте поднялся масштабный пожар.