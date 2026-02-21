"Шахеды" атаковали российский Татарстан: что говорят местные власти (видео)

Сирена прозвучала в Казани, где в местном аэропорту задержали 50 рейсов, а также в Альметьевске и Елабуге.

Власти Альметьевска сообщили о "попытке массированной атаки БПЛА на производственные объекты". А тем временем Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, опубликовал фото дрона, который напоминает российский "Шахед".

"Шахеды" атакуют российский Татарстан. В местных пабликах сообщают о взрывах. А могли бы быть отдельным субъектом от России, богатым на ресурсы. Но сами выбрали свой путь", — написал Коваленко.

Неизвестно, что было целью атаки, ведь СМИ Татарстана, как и российские СМИ в целом очень мало пишут о подобных атаках и их последствиях.

"Сейчас зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется", — написала глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова.

А глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что над территорией района "были успешно сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты". И жертв и разрушений нет. Насколько это соответствует действительности — неизвестно.

О взрывах и пролетах дронов, в частности, сообщали жители жилых домов на проспекте Зарипова. Судя по анализу ASTRA, в той части города, в частности, находятся цистерны с топливом и Альметьевский завод "Радиоприбор".

А неподалеку Елабуги находится завод, где производят российские дроны, в частности "Шахеды".

Тем временем из-за атаки БПЛА в Казани отменили все празднования на Масленицу.

Ранее стало известно, что в ночь на 21 февраля дроны атаковали Самарскую область РФ, поразив Нефтегорский газоперерабатывающий завод. На месте начался масштабный пожар.

Также была атакована Удмуртия, где расположен завод, который производит ракеты "Орешник" и снаряды для российских комплексов "Искандер-М" и "Тополь-М".