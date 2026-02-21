Пылают резервуары: в Самарской области РФ дроны атаковали газоперерабатывающий завод, на месте масштабный пожар (видео)

Ночью 21 февраля дроны атаковали Самарскую область РФ, поразив Нефтегорский газоперерабатывающий завод. На месте поднялся масштабный пожар.

Известно, что на месте удара горят сразу пять резервуаров завода. Об атаке сообщают мониторинговые каналы.

Угрозу беспилотников в регионе объявили еще около 22:00 часов 20 февраля. Об ударе по газоперерабатывающему предприятию в Самарской области РФ появилась информация около 00:30 часов. Вскоре в сети рассказали, что ситуация в Нефтегорске обострилась, поскольку после взрывов на территории завода разгорелся масштабный пожар.

В сети распространили кадры с места событий. На видеороликах видно яркое зарево в небе и огонь, охвативший территорию.

OSINT-аналитики рассказывают, что атакованный завод — действующее предприятие, специализирующееся на обработке природного газа, а также попутного нефтяного газа (ПНГ). Завод в Нефтегорске перерабатывает природный газ и ПНГ с нефтяных месторождений района.

Exilenova+ | Нефтегорский газоперерабатывающий завод

Официально российские власти информацию об атаке на Нефтегорский газоперерабатывающий завод не комментировали. Данных о последствиях не поступало, в регионе на момент публикации продолжается угроза применения беспилотников.

Стоит заметить, что вечером 20 февраля в сети сообщили, что ракеты "Фламинго" поразили завод в российской Удмуртии, который специализируется на изготовлении моторов для ракет "Искандер" и "Орешник".

В ночь на 20 февраля взрывы на фоне массированной атаки дронов раздавались в оккупированном Крыму: их было слышно в Севастополе и в районе военных аэродромов россиян.