Палають резервуари: у Самарській області РФ дрони атакували газопереробний завод, на місці масштабна пожежа (відео)

Уночі 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, уразивши Нефтегорський газопереробний завод. На місці здійнялася масштабна пожежа.

Відомо, що на місці удару палають одразу п'ять резервуарів заводу. Про атаку повідомляють моніторингові канали.

Загрозу безпілотників у регіоні оголисили ще близько 22:00 години 20 лютого. Про удар по газопереробному підприємстві у Самарській області РФ з'явилася інформація близько 00:30 години. Невдовзі у мережі розповіли, що ситуація у Нефтегорську загострилася, оскільки після вибухів на території заводу розгорілася масштабна пожежа.

У мережі поширили кадри з місця подій. На відеороликах видно яскраву заграву у небі та вогонь, що охопив територію.

OSINT-аналітики розповідають, що атакований завод — чинне підприємство, що спеціалізується на обробленні природного газу, а також попутного нафтового газу (ПНГ). Завод у Нефтегорську переробляє природний газ та ПНГ з нафтових родовищ району.

Відео дня

Exilenova+ | Нефтегорський газопереробний завод

Офіційно російська влада інформації про атаку на Нефтегорський газопереробний завод не коментувала. Даних щодо наслідків не надходило, у регіоні на момент публікації триває загроза застосування безпілотників.

Варто зауважити, що увечері 20 лютого у мережі повідомили, що ракети "Фламінго" уразили завод у російській Удмуртії, який спеціалізується на виготовленні моторів для ракет "Іскандер" та "Орєшник".

У ніч на 20 лютого вибухи на тлі масованої атаки дронів лунали в окупованому Криму: їх було чутно у Севастополі та у районі військових аеродромів росіян.