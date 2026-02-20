Вибухає у Севастополі і в районі військових аеродромів: Крим масовано атакують дрони (відео)

Увечері 19 лютого та після опівночі в різних куточках окупованого росіянами Криму лунали вибухи. Окупаційна влада заявила про масовану атаку дронів на регіон.

Вибухи на тлі нальоту БпЛА лунали зокрема у районі військових аеродромів "Кача" та "Бельбек" у Криму, а також у Бахчисараї та Севастополі. Про атаку повідомили моніторингові канали.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", дрони росіяни намагалися збивати на аеродромах "Кача" та "Бельбек". У Севастополі вже вкотре за вечір пролунала сирена на тлі загрози БпЛА, а у Бахчисараї активно працює російська протиповітряна оборона.

Скриншот | Telegram-канали повідомили про вибухи у різних районах Криму

У російських пабліках пишуть, що у Севастополі після гучного вибуху вилетіло скло у вікнах. Мешканці з ліхтариками ходять по дахах та дворах у пошуках уламків збитих дронів.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв атаку на регіон вже підтвердив. Чиновник стверджує, що російська ППО та сили Чорноморського флоту вже нібито збили щонайменше 16 дронів.

За його інформацією, внаслідок нібито падіння уламків збитих БпЛА у Севастополі пошкоджені щонайменше 6 приватних житлових будинків. Відомо також про загиблого 30-річного чоловіка, який отримав поранення через роботу російської ППО: його зачепили уламки збитих цілей.

Інформація щодо наслідків атаки встановлюється. Моніторингові канали пишуть, що під ударом, попередньо, могли опинитися військові об'єкти росіян у Криму.

Варто зауважити, що російські канали також повідомляли про вибухи у Сочі цієї ночі: російське місто-курорт також опинилося під атакою дронів. У місцевому аеропорту скасували кілька десятків рейсів, інформації про наслідки нальоту БпЛА на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 19 лютого у мережі повідомили, що дрон ГУР влучив по десантному катеру "БК-16" РФ, який полював за українськими БпЛА у Чорному морі.

Також у ніч на 19 лютого дрони уразили нафтобазу у Псковській області Росії.