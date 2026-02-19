Дрони атакували нафтобазу у Псковській області РФ (відео)

У ніч на 19 лютого ударні безпілотники атакували нафтобазу у місті Великі Луки у Псковській області РФ.

На місці прильоту дронів спалахнула масштабна пожежа, видно на відео, оприлюдненому в телеграм-каналі "Exilenova+".

"Момент атаки на нафтобазу у Великих Луках", — йдеться у підписі до відео.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніокв підтвердив удар БПЛА по нафтобазі.

"Резервуар з нафтопродуктами загорівся після атаки БПЛА на нафтобазу в Псковській області, на місці працюють екстрені служби", — зазначив Ведерніков.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на нафтобазу у Великих Луках.

Нагадаємо, у ніч на 18 лютого дрони атакували Чебоксари та уразили об'єкт оборонного підприємства.

У ніч на 17 лютого дрони атакували Ільський НПЗ та підлетіли до Алабуги.