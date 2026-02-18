Дрони атакували Чебоксари: уражено об'єкт оборонного підприємства, — соцмережі (відео)

У ніч на 18 лютого ударні безпілотники атакували місто Чебоксари у російській республіці Чувашия. Місцеві нарахували щонайменше три дрони, які падали неподалік місцевого оборнного підприємства.

За даними моніторингового телеграм-каналу "Supernova+", у Чебоксарах було уражено об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Чувашія … Чебоксари … прикурили енергетичний об'єкт в районі АТ "ВНИИР-Прогрес", — йдеться у підписі до відео, на якому зафіксовані наслідки дронової атаки по Чебоксарам.

Як пише російське видання Astra, місцеві мешканці помітили щонайменше три дрони, які атакували оборонне підприємство "ВНИИР-Прогрес".

"ASTRA проаналізувала кадри очевидців з димом після атаки, фото зроблено в районі будинків по проспекту 9-ї П'ятирічки. Що саме димить, невідомо, але це місце знаходиться якраз в районі згаданого жителями магазину "Ромашка". До заводу ВНИИР від цього місця — приблизно 800-900 метрів, випливає з аналізу ASTRA", — йдеться у повідомленні.

Відео дня

Дим після атаки дронів у Чебоксарах Фото: Astra

Ймовірне місце удару дронів у Чебоксарах Фото: Astra

Губернатор Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив атаку дронів по Чебоксарам, але запвенив, що суттєвих ушкоджень нібито немає.

"Сьогодні вранці на території Чувашії зафіксовано атаку безпілотних літальних апаратів у Новоюжному районі Чебоксар і в Чебоксарському окрузі (Яуші). Головне на даний момент. Постраждалих немає. Руйнувань капітальних споруд немає. Зафіксовано пошкодження декількох автомобілів. Всі екстрені та оперативні служби працюють на місцях. Безпеці жителів нічого не загрожує, ситуація під контролем", — написав Ніколаєв.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удари БПЛА по Чебоксарам.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого дрони атакували Ільський НПЗ та підлетіли до Алабуги.

11 лютого відбулась атака дронів на Волгоградський НПЗ. Після влучання почалась пожежа і підприємство припинило роботу, написали росЗМІ.