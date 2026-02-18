Дроны атаковали Чебоксары: поражен объект оборонного предприятия, — соцсети (видео)

В ночь на 18 февраля ударные беспилотники атаковали город Чебоксары в российской республике Чувашия. Местные насчитали по меньшей мере три дрона, которые падали неподалеку от местного оборнного предприятия.

По данным мониторингового телеграм-канала "Supernova+", в Чебоксарах был поражен объект энергетической инфраструктуры.

"Чувашия ... Чебоксары ... прикурили энергетический объект в районе АО "ВНИИР-Прогресс", — говорится в подписи к видео, на котором зафиксированы последствия дроновой атаки по Чебоксарам.

Как пишет российское издание Astra, местные жители заметили по меньшей мере три дрона, которые атаковали оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

"ASTRA проанализировала кадры очевидцев с дымом после атаки, фото сделано в районе домов по проспекту 9-й Пятилетки. Что именно дымит, неизвестно, но это место находится как раз в районе упомянутого жителями магазина "Ромашка". До завода ВНИИР от этого места — примерно 800-900 метров, следует из анализа ASTRA", — говорится в сообщении.

Дым после атаки дронов в Чебоксарах Фото: Astra

Вероятное место удара дронов в Чебоксарах Фото: Astra

Губернатор Чувашии Олег Николаев подтвердил атаку дронов по Чебоксарам, но отметил, что существенных повреждений якобы нет.

"Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных сооружений нет. Зафиксировано повреждение нескольких автомобилей. Все экстренные и оперативные службы работают на местах. Безопасности жителей ничего не угрожает, ситуация под контролем", — написал Николаев.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары БПЛА по Чебоксарам.

Напомним, в ночь на 17 февраля дроны атаковали Ильский НПЗ и подлетели к Алабуге.

11 февраля состоялась атака дронов на Волгоградский НПЗ. После попадания начался пожар и предприятие прекратило работу, написали росСМИ.