"Шахеди" атакували російський Татарстан: що каже місцева влада (відео)

Сирена пролунала в Казані, де в місцевому аеропорту затримали 50 рейсів, а також в Альметьєвську та Елабузі.

Влада Альметьєвська повідомила про "спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти". А тим часом Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, опублікував фото дрона, який нагадує російський "Шахед".

"Шахеди" атакують російський Татарстан. В місцевих пабліках повідомляють про вибухи. А могли б бути окремим субʼєктом від росії, багатим на ресурси. Але самі обрали свій шлях", - написав Коваленко.

Невідомо, що було ціллю атаки, адже ЗМІ Татарстану, як і російські ЗМІ загалом дуже мало пишуть про подібні атаки та їх наслідки.

"Наразі зафіксовано спробу масованої атаки БПЛА на виробничі об'єкти. Сили протиповітряної оборони та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі. Загроза нейтралізується", - написала голова Альметьєвського району Гюзель Хабутдінова.

А голова Єлабузького району Рустем Нурієв повідомив, що над територією району "було успішно збито ворожі безпілотні літальні апарати". І жертв та руйнувань немає. Наскільки це відповідає дійсності – невідомо.

Про вибухи та прольоти дронів, зокрема, повідомляли мешканці житлових будинків на проспекті Заріпова. Судячи з аналізу ASTRA, в тій частині міста, зокрема, знаходяться цистерни з паливом та Альмет'євський завод "Радіоприлад".

А неподалік Елабуги знаходиться завод, де виробляють російські дрони, зокрема "Шахеди".

Тим часом через атаку БПЛА в Казані відмінили всі святкування на Масляну.

Раніше стало відомо, що в ніч на 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, уразивши Нефтегорський газопереробний завод. На місці почалась масштабна пожежа.

Також було атаковано Удмуртію, де розташований завод, який виробляє ракети "Орешник" та снаряди для російських комплексів "Іскандер-М" і "Тополь-М".