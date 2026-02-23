В Татарстане РФ взрывы и пожар: в сети пишут об атаке на нефтепровод "Дружба" (видео)

Ночью 23 февраля беспилотники добрались до Республики Татарстан в России, где в городе Альметьевск прогремела серия взрывов.

После взрывов разгорелся пожар: по предварительной информации, пылает нефтепровод "Дружба". Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Однако OSINT-каналы отмечают, что эти данные не имеют официального подтверждения и требуют уточнения.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в Альметьевске прозвучало по меньшей мере 5-7 громких взрывов. В небе при этом был слышен гул моторов от пролета беспилотников, а также видны яркие вспышки. После взрывов в одном из районов заметили большое зарево в небе и дым.

На фоне атаки также был введен план "Ковер" в аэропортах Казани и Нижнекамска.

В то же время некоторые OSINT-аналитики пишут, что под ударом дронов в Альметьевске оказалась нефтеперекачивающая станция "Калейкино", производственный объект АО "Транснефть-Прикамье". Станция считается крупным транспортным узлом, принимающим и смешивающим нефть разного качества из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкирии.

"Калейкино" хранит эту нефть в десятках резервуаров, а дальше перекачивает ее магистральными нефтепроводами, рассказывают аналитики. НПС "Калейкино" также считается ключевым узлом для транспортировки нефти на заводы РФ и на экспорт.

Supernova+ | НПС "Калейкино" на карте

Российские власти на момент публикации не комментировали атаки дронов на Татарстан.

Напомним, поздно вечером 22 февраля в российском Белгороде прогремели взрывы: россияне жаловались на атаку HIMARS и блэкаут в городе после ударов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Венгрия угрожает остановить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба".