Дрони вдарили по хімзаводу "Дорогобуж" під Смоленськом, який виготовляє вибухівку (відео)

В ніч на 25 лютого після атаки дронів загорівся хімзавод "Дорогобуж" У Смоленській області, показала серія відео з соцмереж. Завод причетний до виготовлення вибухівки, перебуває під санкціями України. Які наслідки удару по російському підприємству, завдяки якому Російська Федерація має снаряди для ударів по українцях?

На відео з місця інциденту у Смоленській області чути стрілянину через спроби військових ЗС РФ збити українські безпілотники, а після влучання загинуло четверо росіян, написало росЗМІ Astra. Крім того, ще четверо отримали поранення та опинились в лікарні. Тим часом місцева влада оголосила про тимчасове закриття навчальних закладів.

OSINTери росЗМІ на основі відео каналу Exilenova встановили, що займання справді сталось на території хімічного підприємства. Також вони уточнили, що хімзавод вже потрапляв під удар у грудні 2025 року. Згідно з дописами росіян, атака дронів сталась близько 6 год 25 лютого. На місці влучань почалась пожежа, з якою не можуть впоратись працівники МНС.

Вибухи у РФ — що відбулось у Смоленській області

ПАТ "Дорогобуж" — підприємство у Смоленській області у місті Дорогобуж, яке раніше називалось "Дорогобузький завод азотних добрив". Продукція — аміак, нітратна кислота (1,6 млн тонн на рік), аміачна селітра (1,5 млн тонн на рік), азотні добрива. При цьому нітратна кислота та аміачна селітра використовуються для виготовлення вибухівки, у тому числі — тротилу. На підприємство, яке Україна наклала санкції на три роки у 2018 році, писали на агропорталах з уточненням, що це викликало спротив українських аграріїв. У 2024 санкції продовжили на 10 років. Завод розташований за 300 км від України, за 80 км від околиць Смоленська та за 200 км від околиць Москви.

Вибухи у РФ — відстань від ПАТ "Дорогобуж" до України Фото: Google Maps

Тим часом Міноборони РФ зранку 25 лютого повідомило, що вночі росіян атакували 69 українських БпЛА. При цьому над Смоленською областю помітили 14 дронів, а над Брянською — 24. Окрім того, один безпілотник долетів до Підмосков'я, визнало відомство. Губернатор Смоленської області Сергій Анохін поки мовчить про інцидент на ПАТ "Дорогобуж".

Генштаб ЗСУ не коментував атаку дронів на російський завод з виготовлення компонентів для вибухівки для снарядів ЗС РФ.

Зазначимо, 24 лютого Фокус писав про вибухи у РФ, які стались на ключовій підстанції нафтопроводу "Дружба". Дрони пролетіли 1200 км та поцілили по стратегічному об'єкту біля населеного пункту Альметьєвськ у Татарстані. В підсумку загорілись резервуари об'ємом 50 тис. куб. м.

Нагадуємо, з серпня по грудень 2025 року Україна атакувала дев'ять цілей РФ у Чорному та Каспійському морях.