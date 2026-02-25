Что заметили аналитики на видео "Фламинго" в Воткинске: какая точность и способна ли выломать бетон
Видео попадания ракеты FP-5 "Фламинго" по цехам Воткинского машиностроительного завода в Удмуртии показало особые характеристики нового украинского средства поражения, рассказали аналитики. Среди прочего, запись подтвердила точность и мощность FP-5. Кроме того, появились новые данные о работе предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Аналитики исследовали каждый кадр записи и узнали о том, как именно ракета "Фламинго" повредила цех №22 завода ВПК в Воткинске, говорится в статье на портале Defense Express. Удалось выяснить три важных вопроса — о точности, о мощности, о работе цехов.
В статье опубликовали шесть важнейших кадров с места удара крылатой ракеты FP-5 ВСУ. На фото — моменты пролета средства поражения и панорама российского военного завода. Панорама территории — это, вероятно, Уоткинский завод, в производственных цехах которого горит свет, так же хорошо освещен двор, по которому могут свободно перемещаться работники.
Прежде всего на Defense Express отметили, что видят "совершенную систему наведения" ракеты, которая исключительно точно бьет по цеху, а не, скажем, по двору или по дому рядом. Кроме того, факт попадания подтверждает дальнобойность средства поражения, которое добралось до важного объекта на расстоянии 1400 км [заявленная дальность 3000 км — ред.]
Заметим, на Google maps можно отыскать цех, по которому ударила ракета. Спутниковые фото показывают, что вокруг пораженного помещения — около 20 производственных сооружений, а на расстоянии 500 м — несколько кварталов частных домов. Ориентировочная точка удара имеет координаты 57.04706, 53.98717.
Второй вывод аналитиков — о силе взрыва боевой части "Фламинго". Прежде всего, набор из шести кадров показывает, что было два взрыва, но одно попадание. Это означает, что взрывная волна "прокатилась по всему помещению", говорится в статье. При этом на фото со спутника, которые ранее публиковали OSINTери, видна брешь в крыше цеха. Отверстие говорит о мощности взрыва боеголовки с боевой частью весом 1 тонна, которая действительно пробила бетонные перекрытия и повредила производственное оборудование внутри.
Третий вопрос, на который обратили внимание аналитики, — это яркое освещение в производственных цехах посреди ночи [на скриншотах — верхний левый угол]. Такое освещение означает, что Воткинский завод, выпускающий ракеты "Искандер", "Орешник", "Тополь-М", работает в три смены. При этом в производственном процессе во время каждой смены работает 100 человек, а получили ранения, по информации росСМИ, около 11 (10% от смены).
На Defense Express подытожили, что именно такие дальнобойные точные и мощные удары Украины — это один из реальных способов уменьшить количество ракет, которыми РФ бьет по украинцам.
Ракета Фламинго — детали
Фокус писал о появлении видео с кадрами удара ракеты "Фламинго" по Воткинскому машиностроительному заводу, который состоялся 20 февраля 2026 года. На 15-секундной записи действительно видим попадание по крыше предприятия. При этом в кадр попало средство поражения удлиненной формы, которое ранее видели на фото и видео из производственных цехов компании Fire Point.
Ранее ракета FP-5 "Фламинго" пролетала в три раза меньшее расстояние до целей на территории Российской Федерации. Первый официально подтвержденный удар состоялся по полигону "Капустин Яр" в январе 2026 года, расположенному в 600 км от Украины (по прямой). Второй удар состоялся в феврале 2026 года: средство поражения попало в 450 км по арсеналу ГРАУ в поселке Котлубань.
Напоминаем, аналитики Defense Express подсчитали, сколько снарядов могло хранить на арсенале ГРАУ в Котлубани, по которому ударила ракета "Фламинго".