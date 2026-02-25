Что заметили аналитики на видео "Фламинго" в Воткинске: какая точность и способна ли выломать бетон

Видео попадания ракеты FP-5 "Фламинго" по цехам Воткинского машиностроительного завода в Удмуртии показало особые характеристики нового украинского средства поражения, рассказали аналитики. Среди прочего, запись подтвердила точность и мощность FP-5. Кроме того, появились новые данные о работе предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Аналитики исследовали каждый кадр записи и узнали о том, как именно ракета "Фламинго" повредила цех №22 завода ВПК в Воткинске, говорится в статье на портале Defense Express. Удалось выяснить три важных вопроса — о точности, о мощности, о работе цехов.

В статье опубликовали шесть важнейших кадров с места удара крылатой ракеты FP-5 ВСУ. На фото — моменты пролета средства поражения и панорама российского военного завода. Панорама территории — это, вероятно, Уоткинский завод, в производственных цехах которого горит свет, так же хорошо освещен двор, по которому могут свободно перемещаться работники.

Ракета Фламинго — кадры попадания по Воткинскому заводу 20 января Фото: Defense Express

Прежде всего на Defense Express отметили, что видят "совершенную систему наведения" ракеты, которая исключительно точно бьет по цеху, а не, скажем, по двору или по дому рядом. Кроме того, факт попадания подтверждает дальнобойность средства поражения, которое добралось до важного объекта на расстоянии 1400 км [заявленная дальность 3000 км — ред.]

Заметим, на Google maps можно отыскать цех, по которому ударила ракета. Спутниковые фото показывают, что вокруг пораженного помещения — около 20 производственных сооружений, а на расстоянии 500 м — несколько кварталов частных домов. Ориентировочная точка удара имеет координаты 57.04706, 53.98717.

Ракета Фламинго — координаты точки попадания по цеху Воткинского завода Фото: Google Maps

Второй вывод аналитиков — о силе взрыва боевой части "Фламинго". Прежде всего, набор из шести кадров показывает, что было два взрыва, но одно попадание. Это означает, что взрывная волна "прокатилась по всему помещению", говорится в статье. При этом на фото со спутника, которые ранее публиковали OSINTери, видна брешь в крыше цеха. Отверстие говорит о мощности взрыва боеголовки с боевой частью весом 1 тонна, которая действительно пробила бетонные перекрытия и повредила производственное оборудование внутри.

Ракета Фламинго — цех №22 Воткинского завода до и после 20 февраля Фото: Telegram / КіберБорошно

Третий вопрос, на который обратили внимание аналитики, — это яркое освещение в производственных цехах посреди ночи [на скриншотах — верхний левый угол]. Такое освещение означает, что Воткинский завод, выпускающий ракеты "Искандер", "Орешник", "Тополь-М", работает в три смены. При этом в производственном процессе во время каждой смены работает 100 человек, а получили ранения, по информации росСМИ, около 11 (10% от смены).

На Defense Express подытожили, что именно такие дальнобойные точные и мощные удары Украины — это один из реальных способов уменьшить количество ракет, которыми РФ бьет по украинцам.

Ракета Фламинго — детали

Фокус писал о появлении видео с кадрами удара ракеты "Фламинго" по Воткинскому машиностроительному заводу, который состоялся 20 февраля 2026 года. На 15-секундной записи действительно видим попадание по крыше предприятия. При этом в кадр попало средство поражения удлиненной формы, которое ранее видели на фото и видео из производственных цехов компании Fire Point.

Ранее ракета FP-5 "Фламинго" пролетала в три раза меньшее расстояние до целей на территории Российской Федерации. Первый официально подтвержденный удар состоялся по полигону "Капустин Яр" в январе 2026 года, расположенному в 600 км от Украины (по прямой). Второй удар состоялся в феврале 2026 года: средство поражения попало в 450 км по арсеналу ГРАУ в поселке Котлубань.

Напоминаем, аналитики Defense Express подсчитали, сколько снарядов могло хранить на арсенале ГРАУ в Котлубани, по которому ударила ракета "Фламинго".