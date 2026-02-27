В РФ заявили, что ракета "Фламинго" долетела до Чувашии: каковы результаты удара за 1700 км

Крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" Вооруженных сил Украины могли долететь до Свердловской области Российской Федерации, заявили росСМИ. При этом сигнал воздушной тревоги раздавался на расстоянии почти двух тысяч километров от украинской границы. Что случилось с ракетами, которые преодолели расстояние 1 700 км?

Днем 27 февраля в ряде регионов РФ прозвучал сигнал тревоги, а в некоторых областях даже закрыли школы и аэропорты, рассказали в Telegram-канале росСМИ "Говорит не Москва". Уверяют, что FP-5 "Фламинго" якобы атаковали Чувашию, а предупреждение о ракетной угрозе впервые прозвучало в шести регионах, где было тихо с начала четырехлетнего полномасштабного вторжения. РосСМИ ТАСС заверило, что все ракеты сбили.

По серии сообщений в мониторинговых пабликах РФ российские журналисты составили ориентировочную траекторию ракет "Фламинго". В частности, выяснилось, что началось все около 10 ч для Ростова и Волгограда. После того, пройдя ряд областей, около 13-14 ч два дальнобойных средства поражения якобы добрались до Чувашии, одну сбили средства ПВО, а вторая полетела дальше — в Пермскую область. Кроме того, перечисляются регионы, в которых объявили тревогу прямо посреди дня: Пермь, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, Свердловск, Оренбург. На телеканалах [например, Татарстана] появилось предупреждение, в котором россиян просили немедленно пройти в укрытие, взяв самые необходимые вещи. РосСМИ ко всему уточнили, что закрылись школы, аэропорты и отменились массовые мероприятия. В 14:35 появилось сообщение об итогах ракетного удара: вроде бы было три "Фламинго", которые все сбили.

Ракета Фламинго — предупреждение росСМИ о тревоге 27 февраля Фото: Скриншот

Информацию о сбивании ракет подтвердило также росСМИ ТАСС: написали о двух средствах поражения, которые добрались до Чувашии.

Минобороны РФ пока не информировало об отражении ракетной атаки, но сообщило, что 8 до 13 ч (по Москве) сбили 44 дрона ВСУ над регионами неподалеку от украинских границ и Черного моря.

Ракета Фламинго — детали

Тем временем в сети отыскали видео из села Новоуральск Свердловской области, на котором звучал сигнал тревоги. Расстояние до Украины — около 1800 км.

Украинское командование не информировало об ударах вглубь российской территории днем 27 февраля. Впрочем, если обозначить названные росСМИ регионы, которые оказались на пути средства поражения, то видим, что неизвестная угроза действительно добралась до регионов, где на днях состоялся прилет по Уоткинскому машзаводу. Видео с места событий показали, что по предприятию ВПК РФ ударила ракета "Фламинго", которая преодолела 1 200 км.

Ракета Фламинго — где звучала тревога в РФ 27 февраля Фото: Google Maps

Отметим, 25 февраля аналитики исследовали кадры удара "Фламинго" по заводу в Уоткинске и сделали три вывода из увиденных кадров. Среди прочего, отметили точность и мощность нового украинского оружия, и то, что российское предприятие работает в три смены.

Напоминаем, ранее Фокус писал о прилете FP-5 "Фламинго" по полигону "Капустин Яр": Генштаб заверил, что поразили помещение подготовки баллистических ракет средней дальности ВС РФ.