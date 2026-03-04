Ан-196 "Лютый" ударил по химзаводу в Кирово-Чепецке РФ на расстоянии 1300 км: есть погибшие (видео)

В Кировской области Российской Федерации произошла серия взрывов на заводе минеральных удобрений в городе Кирово-Чепецке. Местные жители опубликовали кадры полета дронов, похожих на Ан-196 "Лютый". Слышна стрельба и звуки взрывов. Какие события произошли на расстоянии 1 300 км от границ Украины?

Рабочий завода в Кирово-Чепецке опубликовал кадры с места событий, рассказали в Telegram-канале Exilenova+. На записи слышен мотор, а через мгновение — беспилотник Ан-196 "Лютого" попадает в кадр и летит над головой россиянина. При этом граждане РФ заявили, что было попадание в аммиачный цех и есть жертвы.

Первая информация о попадании в химзавод в Кирово-Чепецке появилась в сети около 11 часов 4 марта (по Киеву). На видео из соцсетей видим, что над заводом поднимаются столбы дыма, но не ясно, это производственный процесс или следствие попадания дронов. Между тем в канале опубликовали скриншот сообщения из местных пабликов, в котором написали о налете восьми БпЛА и о пяти погибших. Точное название предприятия не указано, но может идти речь о "Заводе минеральных удобрений КЧХК", который работает в этом городе с 1978 года.

Взрывы в РФ — информация об ударе по Кирово-Чепецкому химзаводу, 4 марта Фото: Exilenova+

Взрывы в РФ — что произошло в Кировской области

Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината (КЧХК) — это предприятие химической отрасли РФ, которое занимается изготовлением аммиачных удобрений, полимеров, хотя до переориентации в 1978 году он занимался. среди прочего, фреоном, маслами и даже разделением на изотопы гексафторида урана. В то же время с 1982 года на предприятии функционирует цех аммиачной селитры, а это вещество используется для производства взрывчатки.

Взрывы в РФ — чем занимается Кирово-Чепецкий химзавод Фото: Скриншот

Предприятие расположены на расстоянии около 1300 км от Украины. Дрон Ан-96 "Лютый", чтобы преодолеть такое расстояние, должен был бы свободно пройти системы ПВО над Курском, Орлом, Тулой, Рязанью, Владимиром, Нижним Новгородом, Кировым (если летел по прямой).

Взрывы в РФ — какое расстояние до Кирово-Чепецкого химзавода Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром заявило, что состоялась атака 32 украинских дронов. При этом ни слова не было сказано о полете БПЛА над областями, которые должны были бы быть на пути "Лютого" в Киров. Зато говорили о беспилотниках над южными регионами РФ: над Волгоградом, Ростовом, Белгородом, Астраханью и Курском. Между тем губернатор Кировской области Александр Соколов в 9 часов 4 марта заверил, что россияне не пострадали из-за налета дронов на регион. Впрочем, чиновник подтвердил, что БпЛА атаковали Кирово-Чепецк, но не уточнил, шла ли речь о местном химзаводе.

Отметим, в феврале дроны Украины могли достать еще один химзавод РФ, связанный с производством взрывчатки. Речь идет об атаке на предприятие "Дорогобуж". Как показали спутниковые фото, получили повреждения производственные помещения, склад и железная дорога.

Напоминаем, на днях росСМИ писали о пролете ракеты "Фламинго", которую заметили якобы в 1700 км от Украины в районе Екатеринбурга.