Ан-196 "Лютый" ударил по химзаводу в Кирово-Чепецке РФ на расстоянии 1300 км: есть погибшие (видео)
В Кировской области Российской Федерации произошла серия взрывов на заводе минеральных удобрений в городе Кирово-Чепецке. Местные жители опубликовали кадры полета дронов, похожих на Ан-196 "Лютый". Слышна стрельба и звуки взрывов. Какие события произошли на расстоянии 1 300 км от границ Украины?
Рабочий завода в Кирово-Чепецке опубликовал кадры с места событий, рассказали в Telegram-канале Exilenova+. На записи слышен мотор, а через мгновение — беспилотник Ан-196 "Лютого" попадает в кадр и летит над головой россиянина. При этом граждане РФ заявили, что было попадание в аммиачный цех и есть жертвы.
Первая информация о попадании в химзавод в Кирово-Чепецке появилась в сети около 11 часов 4 марта (по Киеву). На видео из соцсетей видим, что над заводом поднимаются столбы дыма, но не ясно, это производственный процесс или следствие попадания дронов. Между тем в канале опубликовали скриншот сообщения из местных пабликов, в котором написали о налете восьми БпЛА и о пяти погибших. Точное название предприятия не указано, но может идти речь о "Заводе минеральных удобрений КЧХК", который работает в этом городе с 1978 года.
Взрывы в РФ — что произошло в Кировской области
Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината (КЧХК) — это предприятие химической отрасли РФ, которое занимается изготовлением аммиачных удобрений, полимеров, хотя до переориентации в 1978 году он занимался. среди прочего, фреоном, маслами и даже разделением на изотопы гексафторида урана. В то же время с 1982 года на предприятии функционирует цех аммиачной селитры, а это вещество используется для производства взрывчатки.
Предприятие расположены на расстоянии около 1300 км от Украины. Дрон Ан-96 "Лютый", чтобы преодолеть такое расстояние, должен был бы свободно пройти системы ПВО над Курском, Орлом, Тулой, Рязанью, Владимиром, Нижним Новгородом, Кировым (если летел по прямой).
Минобороны РФ утром заявило, что состоялась атака 32 украинских дронов. При этом ни слова не было сказано о полете БПЛА над областями, которые должны были бы быть на пути "Лютого" в Киров. Зато говорили о беспилотниках над южными регионами РФ: над Волгоградом, Ростовом, Белгородом, Астраханью и Курском. Между тем губернатор Кировской области Александр Соколов в 9 часов 4 марта заверил, что россияне не пострадали из-за налета дронов на регион. Впрочем, чиновник подтвердил, что БпЛА атаковали Кирово-Чепецк, но не уточнил, шла ли речь о местном химзаводе.
Отметим, в феврале дроны Украины могли достать еще один химзавод РФ, связанный с производством взрывчатки. Речь идет об атаке на предприятие "Дорогобуж". Как показали спутниковые фото, получили повреждения производственные помещения, склад и железная дорога.
Напоминаем, на днях росСМИ писали о пролете ракеты "Фламинго", которую заметили якобы в 1700 км от Украины в районе Екатеринбурга.