Супутник показав знищені цехи з селітрою на хімзаводі "Дорогобуж" у РФ: все почорніло (фото)

Супутникові фото показали чорну пляму у точці влучання українських дронів по території хімзаводу "Догоробуж" у Смоленській області Російської Федерації. OSINTери пояснили, що пошкоджено устаткування для виробництва аміачної селітри — компоненту вибухівки, яка потім використовується у снарядах ЗС РФ. Як виглядають наслідки прильоту по цехах "Дорогобуж" та які виробничі потужності втратили росіяни?

Для атаки на виробництво компонентів вибухівки ЗСУ використали дрони FP-1 з бойовою частиною від 60 кг, ідеться у дописі OSINTерів у Telegram-каналі "КіберБорошно". Завод "Дорогобуж" виготовляв 10% аміачної селітри у РФ у 2024 році. У 2026 році він отримав досить серйозні пошкодження і навряд чи зможе працювати з попередньою потужністю, показують фото з супутника, які з'явились у мережі.

OSINTери опублікували два фото території заводу "Дорогобуж". На першому зображення — цехи та виробничі майданчики до удару дронів 25 лютого. Друге фото — кадри після влучання FP-1. Бачимо чорну пляму, яка вкрила територію заводу, при чому вона закрила установку з виробництва аміачної селітри (згори по середині) та залізничний термінал, яким привозили сировину та вивозили продукцію (в центрі).

Вибухи у РФ — чорна пляма на заводі "Дорогобуж" після удару 25 лютого Фото: Telegram / КіберБорошно

У дописі "КіберБорошна" пояснюється, які об'єкти на заводу зачепив вибух. З'ясувалось, що після влучання стався ланцюг вибухів, які пронеслись по стоянці транспорту, залізничному терміналу та по складу продукції. За оцінкою OSINTерів, ударна хвиля зруйнувала установку з виробництва аміачної селітри. Навколо точки влучання розлетілись уламки в радіусі сотні метрів, які пошкодили навколишні виробничі споруди, ідеться у дописі.

Аналітики вказали координати точки влучання на заводі "Дорогобуж" в ніч на 25 лютого — 54.9478600,33.3679639. Вказані координати можна відшукати на Google maps та орієнтовно встановити площу чорної плями на території підприємства — це майже 86 тис. кв. м. Найдальша відстань від точки влучання до краю чорною плями — близько 219 м.

Вибухи у РФ — площа та координати ураження на заводі "Дорогобуж", 25 лютого Фото: Google Maps

Вибухи у РФ — деталі удару по Дорогобужу

Фокус писав про удар дронів по заводу "Дорогобуж" у Смоленській області РФ. Зранку 25 лютого у російських пабліках опублікували кадри нічної атаки. На відео з місця подій чутно стрілянин, а потім — заграву над невказаною місцевістю.

Згодом росЗМІ Astra встановило, що ідеться про підприємство з виробництва добрив "Дорогобуж", яке, окрім того, випускає мільйони тонн аміачної селітри. Як повідомила місцева влада, внаслідок вибуху на хімзаводі, який перебуває у санкційних списках України, загинуло четверо росіян і ще близько десятка отримали поранення. Крім того, з'ясувалось, що підприємство вже потрапляло під удар БпЛА: попередня атака на відстані 300 км від України відбулась у грудні 2025 року.

Українське командування поки не підтвердило атаку на завод "Дорогобуж" 25 лютого.

Зазначимо, 24 лютого безпілотники друге поспіль вдарили по перекачувальній підстанції нафтопроводу "Дружба" у Татарстані. Під ударом опинилась НПС "Калєйкіно" біля населеного пункту Альметьєвськ.

Нагадуємо, 23 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про атаку БпЛА на військові об'єкти ЗС РФ в окупованому Криму. Серед іншого, вдарили по РК "Бастіон", який запускає ракети "Циркон" по Україні.