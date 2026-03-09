Балістичні FP-9 полетять на 800 км, поважчають FP-1 та FP-2: як покращиться зброя ЗСУ (відео)

Нова українська балістична ракета FP-9, над якою працюють інженери компанії Fire Point, матиме дальність 800 км і долетить до Москви, сказав співвласник Денис Штілерман. Ракета долатиме 1 км за 1 секунду. Як вдосконалюватиметься зброя, яку виготовляють в цехах українського підприємства, та що можуть змінити в дронах FP-1 та FP-2?

Надвисока швидкість балістичної ракети FP-9 дасть їй можливість легко проходити засоби протиповітряної оборони Російської Федерації, пояснив Штілерман в інтерв'ю медіа "Армія Inform". Крім того, планують майже удвічі збільшити бойову частину в дронах-діпстрайк FP-1 (до 1600 км) та у мідлстрайк FP-2 (до 200 км). З'ясувалось, що FP-1 нестимуть не 60 кг вибухівки, а 105 кг, а FP-2 — не 105 кг, а 158 кг.

Штілерман зауважив, що українська балістична ракета FP-9 буде швидша за російський "Іскандер". Зокрема, український засіб ураження летітиме зі швидкістю 1000 м/с, а російський — 800 м/с. Крім того, він висловив упевненість, що українська ракета справді долетить до Москви й, до всього, коштуватиме 2,5 раза дешевше ATACMS [вартість ATACMS 1,7-1,8 млн дол. — ред.]. Зі слів спікера, незабаром нову зброю "будуть вже випробовувати по сусідах". за оцінками представника Fire Point, удар FP-9 по Москві стане можливим вже влітку 2026 року. Тим часом FP-7 — це зброя тактичного рівня, уточнив він.

"FP-9 буде легко влучати в цілі в Москві, тому що у неї буде дуже велика швидкість прильоту на ціль", — заявив гість студії.

Співвласник Fire Point розповів, що перші удари зброї, створеної інженерами його компанії, — це влучання по літаку ДРЛВ А-50 під Таганрогом. Після того дослухались до ідей військових і поступово виникли два дрони FP-1 та FP-2. На сьогодні планують перенести "баки на крило", кодифікують в Міноборони: дальність збережеться, але вони нестимуть більше вибухівки. Крім того, сподіваються знизити ціну цих дронів, додав спікер.

Ціну ми теж сподіваємося знизити, тому що знайшли деякі рішення, які дозволять нам повністю відмовитись від дороговартісних антен та приймачів. І це буде дуже великий такий прорив", — запевнив Штілерман.

Ракети ЗСУ — Штілерман про FP-9

Ракети ЗСУ — FP-9 та "Фламінго" від Fire Point

Зазначимо, Фокус писав про перші випробування балістичної ракети, які показала компанія-виробник. Відео з'явилось у лютому 2026 року: показали, як стартує засіб ураження, балістика FP-7, та летить по невказаній мішені. Вказаний варіант майбутньої зброї ЗСУ летітиме на відстань до 200 км зі швидкістю 1600 м/с та може замінити американські снаряди ATACMS.

Крім того, на початку лютого з'явились кадри пуску крилатих ракет "Фламінго" по важливих цілях на території РФ. Згідно з даними українського командування, під ударом опинився ракетний полігон "Капустин Яр" в Астраханській області: отримали пошкодження будівлі, в яких росіяни готували до пуску балістику середині дальності.

Нагадуємо, 9 вересня Міноборони України розповіло, про яких шести вадливих цілей вдарили Сили оборони у січні-лютому т 2026 року та коли застосовували ракети "Фламінго".