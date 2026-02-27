"Вітаємо FP-7": розробник "Фламінго" показав пуск нової української балістики (відео)

Український виробник ракет компанія Fire Point показала пуск нової балістичної ракети FP-7. Раніше повідомлялося, що вона має стати заміною ракети ATACMS.

Наразі невідомо, чи на відео зафіксоване бойове застосування української балістики. Відео опублікував співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман на своїй сторінці в X.

"Вітаємо FP-7", — коротко підписав відео він.

На кадрах зображено декілька епізодів з пуску української балістичної ракети. Зокрема, один з пусків було здійснено вночі.

Наприкінці відео з'являється напис латиною "Хто, як не ми".

Ракета FP-7 — що відомо

На початку лютого співзасновники компанії Fire Point анонсували ракети FP-7 та FP-9. Так повідомлялося, що ракета FP-7 має стати заміною ATACMS. Дальність її польоту складе до 300 км, а також вона матиме невелику бойову частину. Натомість FP-9 буде більш потужною — з дальністю 800-850 км та бойовою частиною до 800 кг.

Вперше ракети FP-7 та FP-9 було продемонстровано ще на міжнародній виставці MSPO в Польщі. Тоді повідомлялося, що ракета зможе уражати цілі на відстані до 200 км зі швидкістю 1500 м/с, має бойову частину 150 кг і точність 14 метрів. Пуск ракети здійснюється з наземної платформи, що забезпечує оперативність.

Попередні застосування ракет "Фламінго"

27 лютого у Росії заявили, що ракети FP-5 могли долетіти до Свердловської області Російської Федерації. Відстань до України — близько 1800 км.

Фокус писав про удар ракети "Фламінго" по машинобудівному заводу у Воткінську в Удмуртії. Інцидент стався в ніч на 20 лютого. OSINTери опублікували кадри спалахів та вибухів у місті Воткінськ, розташованому за 1400 км від України. З'ясувалось, що під ударом опинилось підприємство, на якому виготовляють російські ракети "Искандер", "Тополь-М", "Орешник" та інші. Згідно з попередніми даними, постраждало два цехи. Тоді ж Штілерман опублікував кадри пуску ракет "Фламінго", але не уточнюючи, по яких саме об'єктах їх запускали.

21 лютого у мережі опублікували деталі удару ракети "Фламінго". Підтвердили ураження двох цехів і про 11 поранених, з них один — у важкому стані. Наступного дня у OSINT-каналі "Кіберборошно" опублікували супутникові фото результатів ураження. На фото — дах цеху Воткінського заводу з отвором розмірами 30 на 24 м. Також зауважувалось, що могло статись влучання по гальванічно-штампувальному цеху №19: 25 лютого з'ясувалось, що ідеться про цех №22.