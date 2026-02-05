Розробники "Фламінго" анонсували ракету, яка долетить до Москви й Петербурга

Україна незабаром може отримати власні балістичні ракети, які будуть аналогом ракети ATACMS. Наразі триває робота над ракетами FP-7 та FP-9.

Водночас українські ракети мають бути дешевшими. Про це розповіли співзасновники української оборонної компанії Fire Point — Ірина Терех та Денис Штілерман — в інтерв'ю DW.

Так, ракета FP-7 має стати заміною ATACMS. Дальність її польоту складе до 300 км, а також вона матиме невелику бойову частину.

Натомість FP-9 буде більш потужною — з дальністю 800-850 км та бойовою частиною до 800 кг. За словами Дениса Штілермана, така ракета буде здатна уразити Москву або Санкт-Петербург.

"Зараз ми проводимо випробування, тому що там були дуже великі організаційні проблеми. Вони вже зараз вирішені і робимо фінальні випробування", — зазначив співзасновник Fire Point.

За його словами, у компанії сподіваються, що усі випробування будуть завершені до лютого.

Натомість Ірина Терех пояснила, що саме балістична ракета є важливою для подолання потужних систем ППО, таких як три контури навколо Москви.

"Набагато легше балістикою буде вражати Москву. Треба розуміти, що ані крилатні ракети, ані безпілотники у якомусь великому відсотку, який може нанести значне враження Москві або її інфраструктурі, не долетять. Тому єдина надія на балістику з великою швидкістю влучання у ціль. Більше ніж 1200 метрів на секунду", — зазначила вона.

За її словами, країни з куди більш потужною ракетною програмою витрачали роки на створення балістики. Так, Франція 15 років розробляла ракету M51, а Росія — С-400.

Натомість Fire Point досягає результатів швидко завдяки відсутності бюрократії в Україні.

Які стратегічні плани Fire Point

Співзасновники компанії розповіли, що у 2026 році вони фокусуватимуться на балістиці. А ціллю на наступні 2-3 роки стане створення щита ППО для всієї Європи проти балістичних ракет.

Очікується, що цей щит матиме програмне забезпечення, завдяки якому буде гарантована незалежність від виробника чи країни.

Головним викликом для галузі Штілерман вважає російські ракети, зокрема "Іскандер". Адже збиття його зараз коштує понад 6 мільйонів доларів.

"Ми бажаємо "дропнути" це, ну там, мільйон, півтора мільйона, щоб коштувало перехоплювання Іскандерів", — пояснив Штілерман.

Для цього буде використовуватися FP-7 як клон російської С-400, однак більш дешевої та з простим методом керування.

Нагадаємо, що 5 лютого стало відомо, що українські ракети "Фламінго" вдарили по полігону Капустин Яр у Росії. Внаслідок атаки командування ЗС РФ було вимушено евакуювати особовий склад військової частини, яка запускала по Україні ракети "Орешник".

Згодом кадри пуску ракет "Фламінго" по Капустиному Яру з'явилися на сторінці X співвласника та головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана.

OSINT-анатілики з'ясували, куди влучили "Фламінго" у Капустиному Яру. Імовірно, був уражений майданчик №105, що є частиною інфраструктури для підготовки до пуску російських балістичних ракет.